تعاون: رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الكمروني السيد أحمدو علي



استقبل عصر اليوم الجمعة الخامس عشر من أبريل الجاري رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي استقبل السيد أحمدو علي نائب رئيس الوزراء مبعوث الرئيس الكاميروني ، الذي جاء الى البلاد حاملا معه رسالة خطية من الرئيس بول بيا الى نظيره فخامة رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو.



رسالة الرئيس الكاميروني بول بيا إلى نظيره الفريق محمد إدريس ديبي إتنو التي حملها مبعوثُهُ الخاص نائب رئيس الوزراء الكاميروني السيد أحمدو علي تحمل في طياتها سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أثناء هذا اللقاء الذي حضره السفير الكاميروني لدى البلاد، و وزير البترول والطاقة جراسيم لي بي ماجيل ومعاونو رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني فقد أشاد المبعوث الكاميروني بالدور الذي قام به رئيس المجلس العسكري الانتقالي في بسط السلام والاستقرار في تشاد، وقال إن بلاده تعتز بعلاقاتها مع تشاد والتي وصفها بالمتميزة. فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو ثمن التعاون المشترك والعلاقات القائمة بين تشاد والكمرون.



المبعوث الكاميروني بعد خروجه من مقابلة رئيس الجمهورية أكد بأنه سعيد بلقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو الذي عزز دعائم السلام والوحدة في تشاد في ظل الفترة الانتقالية التي تمر بها تشاد ، مشيرا إلى أن العلاقات الأزلية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين تسهم دون شك في المضي قدما برفع مستوى التعاون المشترك لمصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.



للتذكير فإن البلدين عضوان في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية منها لجنة حوض بحيرة تشاد والمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية السيماك، وأن الدولتين تربطهما مجالات تعاون متعدد.