

بموجب المرسوم رقم 406/ر م ع إ/روإ/و ش خ ت إ ت خ/2021 المؤرخ في 6 سبتمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية:



سفارة تشاد بقطر

المستشار الاقتصادي: السيدة إحلام الشريف، منصب شاغر



سفارة تشاد بالكويت

المستشار الاقتصادي: السيد براهيم شعيب آدم أحمد، خلفا للسيدة إحلام الشريف التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى



سفارة تشاد بالمملكة العربية السعودية

السكرتير الثاني المكلف بمتابعة أنشطة منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية: السيد محمد آدم كلمي، منصب شاغر







تعيينات بوزارة الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج



بموجب المرسوم رقم 405/ر م ع إ/روإ/و ش خ ت إ ت خ/2021 المؤرخ في 6 سبتمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية :



سفارة تشاد بجنوب أفريقيا

المستشار الأول: أوسودونقارتي ميمندنقانقار، منصب شاغر



المستشار الاقتصادي: السيد عمر عبد القادر رماد، منصب شاغر



السكرتير الاول: السيد إدريس أحمد جبيرة، منصب شاغر



سفارة تشابالهند

المستشار الأول: السيد حسين عمر سيدو، منصب شاغر



السكرتير الاول: السيد جيمتولا كوجينا، منصب شاغر



سفارة تشاد بالإمارات العربية المتحدة

السكرتير الاول: السيد عمر تيقين إديباي بيردي، منصب شاغر



سفارة تشاد بالغابون

السكرتير الاول: السيد محمد صالح توقوي، منصب شاغر



سفارة تشاد بالمغرب

المستشار الاقتصادي: السيد عيسى قجة، منصب شاغر