بموجب المرسوم رقم 406/ر م ع إ/روإ/و ش خ ت إ ت خ/2021 المؤرخ في 6 سبتمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية:
سفارة تشاد بقطر
المستشار الاقتصادي: السيدة إحلام الشريف، منصب شاغر
سفارة تشاد بالكويت
المستشار الاقتصادي: السيد براهيم شعيب آدم أحمد، خلفا للسيدة إحلام الشريف التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى
سفارة تشاد بالمملكة العربية السعودية
السكرتير الثاني المكلف بمتابعة أنشطة منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية: السيد محمد آدم كلمي، منصب شاغر
تعيينات بوزارة الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج
بموجب المرسوم رقم 405/ر م ع إ/روإ/و ش خ ت إ ت خ/2021 المؤرخ في 6 سبتمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية :
سفارة تشاد بجنوب أفريقيا
المستشار الأول: أوسودونقارتي ميمندنقانقار، منصب شاغر
المستشار الاقتصادي: السيد عمر عبد القادر رماد، منصب شاغر
السكرتير الاول: السيد إدريس أحمد جبيرة، منصب شاغر
سفارة تشابالهند
المستشار الأول: السيد حسين عمر سيدو، منصب شاغر
السكرتير الاول: السيد جيمتولا كوجينا، منصب شاغر
سفارة تشاد بالإمارات العربية المتحدة
السكرتير الاول: السيد عمر تيقين إديباي بيردي، منصب شاغر
سفارة تشاد بالغابون
السكرتير الاول: السيد محمد صالح توقوي، منصب شاغر
سفارة تشاد بالمغرب
المستشار الاقتصادي: السيد عيسى قجة، منصب شاغر
تعيينات بوزارة الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج
بموجب المرسوم رقم 404/ر م ع إ/روإ/و ش خ ت إ ت خ/2021 المؤرخ في 6 سبتمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية:
سفارة تشاد بتركيا
المستشار الأول: السيد علي إبراهيم مرة، منصب شاغر
المستشار الثقافي: السيد تيمان أحمد جرو، منصب شاغر
سفارة تشاد بالرياض
المستشار الأول: السيد آدم محمد طاهر، خلفا للسيد علي إبراهيم مرة الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
سفارة تشاد بالنيجر
السكرتير الاول: موري توماستا نامبي، خلفا للسيد كانغابي امبايتجيميل جان إيف الذي تم استدعاؤه
سفارة تشاد بغينيا
السكرتير الاول: تجاني علي بخيت، خلفا للسيد آدم محمد طاهر حسين الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
تعيينات بوزارة الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج
بموجب المرسوم رقم 403/ر م ع إ/روإ/و ش خ ت إ ت خ/2021 المؤرخ في 6 سبتمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية:
سفارة تشاد بالكاميرون
المستشار الأول: السيد محمد زين هارون، منصب شاغر
المستشارة الثقافية: السيدة لابنة كاليبي جوديت، خلفا للسيد محمد زين هارون الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
سفارة تشاد بالصين
المستشار الاقتصادي: السيد مالوم محمد موسى كوراي، خلفا للسيد محمد مصطفى يعقوب الذي تم استدعاؤه
السكرتير الاول: السيد عثمانو جاورو، خلفا للسيد حمزة عبد الكريم الذي تم استدعاؤه
سفارة تشاد بالسودان
المستشار الثقافي: السيد أمير يوسف إسحاق، منصب شاغر
سفارة تشاد بمالي
السكرتير الاول: السيد سليمان بوكر مامادو، منصب شاغر
القنصلية التشادية العامة بدوالا
الملحق القنصلي : السيد حسن بدر الدين موسى، منصب شاغر