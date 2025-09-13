تمكين الشباب التشادي عبر دورة حول الحكومة النقابية والمشاركة المجتمعية



نظمت مجموعة جمعيات وحركات شباب تشاد (كامو جيت)، بالشراكة مع مركز تكوين للتدريب، دورة تدريبية مجانية بعنوان "الحكومة النقابية وإشراك المواطنين"، وذلك من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، بمقر المركز في حي نجاري قرب مستوصف الشفاء.



وشارك في الدورة عدد من المديرين التنفيذيين الشباب والكوادر العاملة في الجمعيات والمنظمات المدنية. وتركزت الجلسات على تطوير المهارات في الإدارة النقابية، وتحسين آليات التنسيق والعمل المشترك، إضافة إلى تعزيز ثقافة المشاركة الفاعلة للمواطنين في الحياة العامة.



وفي كلمته الختامية، أكد مدير مركز تكوين، السيد بشير حامد يوسف، أن مثل هذه الدورات تسهم في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام، مشيراً إلى حرص المركز على مواصلة تنظيم برامج تدريبية مماثلة في المستقبل.



من جانبه، شدد المنسق العام لمجموعة "كامو جيت"، السيد ديونداند روجر جيرارو، على أهمية دعم العمل النقابي وتوسيع دائرة إشراك المواطنين في عملية صنع القرار، مؤكداً التزام المجموعة بمواصلة جهودها في هذا المجال.



واختتمت الدورة بحفل توزيع الشهادات على المشاركين، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي لـ"كامو جيت"، وعدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني والكوادر الشبابية.