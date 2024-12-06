تمكين النساء الأفريقيات: تشاد تستضيف لقاء سيدات الأعمال للمرة الثانية



تم صباح اليوم الخميس، 5 ديسمبر 2024، إطلاق النسخة الثانية من اللقاء الخاص بسيدات الأعمال الأفريقيات في تشاد، والذي افتتحه وزير التجارة والصناعة، جبيولو فانجا ماتيو. اللقاء، الذي نظمته نيكول ندوباي، رئيسة منظمة Femme en Action وجمعية Meet-Up de Kira، يمثل خطوة حاسمة لتمكين المرأة في تشاد بدعم من فرانشيسكا تاتشووب بيلو، نائب رئيس الجناعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا. الهدف من اللقاء هو تعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال والتحول الاقتصادي للبلاد، وقد أتيحت للمشاركات الفرصة لاكتشاف المبادرات الهادفة والملموسة التي تعزز الابتكار. هذا الحديث يوفر منصة لسيدات الأعمال الأفريقيات للتواصل وتبادل الأفكار وعرض مشاريعهن، مما يعزز بيئة مواتية لريادة الأعمال.