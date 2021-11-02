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تيمان ارديمي يشارك فى الحوار الوطني


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 2 Novembre 2021



تيمان ارديمي يشارك فى الحوار الوطني

وقع زعيم اتحاد قوى المقاومة UFR السيد تيمان ارديمي على طلب اتفاقية المشاركة في الحوار التمهيدي والشامل ، وذلك عقب لقاءه مع البعثة الخاصة للجنة المكلفة بإعداد الحوار مع العسكريين.

بحضور مسؤول عن المهام الفرعي الدكتور ابوبكر صديق شرومة وعدد من اعضاء البعثة وقع ارديمي على طلب الموافقة للمشاركة في الحوار الوطني المقبل(التمهيدي والشامل) ومن المتوقع أن يبدأ الحوار التمهيدي في الدوحة خلال الساعات المقبلة ، حيث يتم استهداف عدد من المعارضين السياسيين والعسكريين التشاديين في الخليج.

وبهذه المهمة تمكنت اللجنة من إنجاز جزء كبير من المهام الموكلة إليها ، حيث أقنعت 23 حركة مسلحة على المستوى الأوروبي.


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