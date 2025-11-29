جمعية شباب الديناميكي تطلق حملة وطنية لترسيخ قيم المواطنة في مدارس نجامينا



في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني داخل المؤسسات التعليمية، بادرت جمعية شباب الديناميكي إلى إطلاق حملة وطنية تستهدف تلاميذ مدارس نجامينا لترسيخ قيم المواطنة والانتماء.



وانطلقت الحملة صباح السبت 29 نوفمبر 2025 في الدائرة الثامنة تحت شعار

«حب الوطن من الإيمان»، وذلك في سياق يشهد فيه المجتمع التشادي نقاشًا واسعًا حول أهمية إحياء الروح الوطنية لدى فئات الشباب والطلاب.



وقد احتضن مجمع الهداية فعاليات تدشين الحملة بحضور كبير ضم التلاميذ والمعلمين، إلى جانب ممثل وزارة التربية الوطنية السيد الأمين عمر محمد، وعدد من قيادات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن التربوي. وافتُتح الحدث ببرنامج توعوي ركّز على تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية لدى النشء.



وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الجمعية النظيف يوسف أن اختيار شعار الحملة لم يكن اعتباطيًا، بل جاء استجابة لمجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تعكس تراجعًا ملحوظًا في مستوى الوعي الوطني، خاصة لدى فئة الأطفال والمراهقين.



وقال في هذا السياق:



"لاحظنا أن السلوكيات اليومية والسلوك المدني العام بدأت تشهد اضطرابًا، ما يتطلب مبادرة عملية تستهدف الأطفال منذ سنواتهم الأولى؛ فالشخص الذي يعيش دون روح وطنية يشبه الشجرة بلا جذور، سرعان ما تقتلعها الرياح."



وأضاف أن الجمعية تسعى إلى غرس حب الوطن في نفوس التلاميذ وتشجيعهم على نقل القيم الإيجابية إلى أسرهم وأصدقائهم في المنازل والأحياء، معتبرًا أن نشر القيم الوطنية مسؤولية جماعية لا تقتصر على المدرسة وحدها، بل تشمل كل أطياف المجتمع.



من جانبه، أشاد مدير مجمع الهداية بالدور التوعوي المهم الذي تقوم به الجمعية، مؤكدًا أن الالتزام بالقوانين والمحافظة على النظافة العامة يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، مشددًا على أن المدرسة تبقى النواة الأولى لتكوين جيل واعٍ قادر على المساهمة في نهضة البلاد.



وتتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة الممتدة على مدار الأسابيع المقبلة، من بينها:



محاضرات توعوية داخل المدارس



مسابقات تربوية لتعريف التلاميذ بمعنى المواطنة



حملات تنظيف مدرسية



غرس الأشجار كرمز لترسيخ الجذور الوطنية



ومن المقرر أن تستمر هذه الأنشطة حتى 29 ديسمبر 2025.



وفي ختام المبادرة، أكدت جمعية شباب الديناميكي أن الاستثمار في غرس قيم الانتماء منذ الصغر يمثل أحد أهم ركائز بناء مجتمع متماسك، يضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات الفردية، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في تشاد.