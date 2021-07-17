ديلو يحظى بمساندة تحالف شباب دار وادي المقيمين بالعاصمة



نظم تحالف شباب دار وادي حفل لإعلان الدعم والتضامن مع حزب الاشتراكي بلا الحدود والرئيس الفخري يحي ديلو جيرو ، جرت الحفل اليوم السبت 17 يوليو في قاعة الاحتفالات بالبيت الوطني للمرأة ، بحضور رئيس الوطني للحزب دينامو دارم.



شهد الحفل فقرات متنوعة منها الكلمة الترحيبية التي أشار فيها المتحدث باسم تحالف شباب دار وادي فرع المقيمين في انجمينا ، دقة التحالف في اختيار من يناسب القيادة ، وأوضح بأن رؤية حزب الاشتراكي بلا الحدود يتناسب مع غايات التحالف ، وأعلن الثقة التامة التي تكنها أعضاء التحالف للرئيس الفخري للحزب الاشتراكي بلا حدود يحي ديلو.



تلاها كلمة المرأة التي ألقتها السيدة آمنة محمد إسحاق ، حيث مهدت الخطاب بالوضع الاجتماعي للمرأة ودورها في إنقاذ الأمم ، وأشارت إلى ان الحزب الاشتراكي بلا حدود يحمل في سياسته فكرة تمكيم المراة واستعادة كرامتهن ، حسب قولها ان هذا الحزب يستحق الدعم والمرافقة لتشاد ناجحة.



أما من جانب الرئيس الفخري للحزب شكر جميع الحضور على هذا الحشد ورحب بهم ، ولكن مدخل تاريخ لمنطقة دار وداي التي تكونت بثلاث ولايات مختلفة ، وأوضح بأنها منبع الثقافات سيما التضامنية ، مضيفا أن الحزب يسعى إلى بناء تشاد جديدة موحدة ومتطورة تسود فيها العدالة والمساواة ، مشيراً إلى الاشتباكات التي أصبحت دار وداي أحد ضحاياه سواء سياسياً أو عسكرياً أو طائفياً.



وشدد ديلو على أن الولاية لا تزال في حالة توتر سياسي مستمر بعد الحرب الأهلية في تشاد ودارفور ، وأكد أن مرتكبي الجرائم لم يحاكموا طيلة هذه السنوات بغطاء النظام القديم.



وأضاف أن الحزب الاشتراكي بلا حدود سيعمل على تعزيز آليات جديدة لحل مشاكل الاشتباكات الأهلية في ولاية دار وادي على أساس العدالة والعفو والمصالحة.



تعهد ديلو بتوفير المياه وتعبيد الطرق التي تربط العواصم الثلاث في دار وداي في العامين الأولين من حكمه.