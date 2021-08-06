ديلو يرأس رسميا وبالاجماع حزب الاجتماعي بلا حدود

أما الرئيس الوطني في خطابه بمناسبة انطلاق أعمال المؤتمر قائلا في حديثه إنني بعد اليوم اتنازل عن رئاسة الحزب وشكر الجمهور لملئ القاعة وحضورهم في الوقت الباكر لحضور هذا المؤتمر وأعلن افتتاح الجلسة.

وبعد الافتتاح بادر المؤتمرون في تنصيب هيئة رئاسة التي سعت في تنظيم حيثيات المؤتمر ، بدء من تعيين رئيسا وطنيا للحزب ، حيث اتفق المؤتمرون على قيادة يحي ديلو جيرو ونائبه دينامو دارم، وكما تطرق هيئة رئاسة المؤتمر إلى استماع مطالب المناضلين والمناضلات وشارك عشرات المناضلين والمناضلات مركزين على معاناتهم وإعلان خالص تضامنهم مع رئيس الحزب الاجتماعي يحي ديلو جيرو.