ديلو يرأس رسميا وبالاجماع حزب الاجتماعي بلا حدود

نظم الحزب ال الاجتماعي بلا حدود مؤتمره الثاني العادي تحت شعار "كيفية مواجهة تحديات المعاصرة" كان ذلك تاريخ اليوم السادس من أغسطس للعام 2021م بفندق راديسون بلو.
وخلال إنطلاقة فعاليات المؤتمر فقد قدم السيد عمر سليمان كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر في البدء طلب من الجمهور وقفة دقيقة صمت ترحما علي روح الفقيدة أم الرئيس الفخري للحزب يحي ديلو وضحايا مظاهرات 27 من ابريل للعام الجاري وعلي روح مشير تشاد الرئيس الراحل.
وشكر الحضور باسم الحزب المجهور لتلبيتهم الدعوة ، قائلا في حديثه إن الرؤية التي بلا عمل هي حلم والتغيير في تشاد لا يأتي إلا بالنضال وهذا هدف الحزب ، مضيفا إن تشاد بحاجة إلى إصلاح المؤسسات واجب علينا أن ندافع من اجل الاصلاح ، مشيرا الى بلادنا تشاد مرت ثلاثين عاما من ديمقراطية ولكن لم نتعلم من الدروس والعبر يجب علينا ان نتحد ونتحمل المسؤولية.
أما الرئيس الوطني في خطابه بمناسبة انطلاق أعمال المؤتمر قائلا في حديثه إنني بعد اليوم اتنازل عن رئاسة الحزب وشكر الجمهور لملئ القاعة وحضورهم في الوقت الباكر لحضور هذا المؤتمر وأعلن افتتاح الجلسة.
وبعد الافتتاح بادر المؤتمرون في تنصيب هيئة رئاسة التي سعت في تنظيم حيثيات المؤتمر ، بدء من تعيين رئيسا وطنيا للحزب ، حيث اتفق المؤتمرون على قيادة يحي ديلو جيرو ونائبه دينامو دارم، وكما تطرق هيئة رئاسة المؤتمر إلى استماع مطالب المناضلين والمناضلات وشارك عشرات المناضلين والمناضلات مركزين على معاناتهم وإعلان خالص تضامنهم مع رئيس الحزب الاجتماعي يحي ديلو جيرو.