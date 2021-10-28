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رئيس البلدية يسجل زيارة إلى مقبرة توكرا لتفقد أوضاع العاملين فيها


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 28 Octobre 2021



رئيس البلدية يسجل زيارة إلى مقبرة توكرا لتفقد أوضاع العاملين فيها

عقب زيارة مقبرة لاماجي في 26 أكتوبر 2021 ، قام رئيس بلدية انجمينا ، علي هارون ، بمداهمة مقبرة توكرا في 27 أكتوبر لمراقبة ظروف عمل حفاري القبور بالمقبرة.

ركزت المناقشات على الصعوبات المتعلقة بعملهم ، انتهز رئيس البلدية الفرصة لتقديم المشورة لهم بهدف تحسين عملهم ووعد بالنظر في ظروفهم.

كما هو الحال في مقبرة لاماجي ، هناك حراس وحفّار قبور يدفعون أجرهم من ميزانية البلدية في توكرا ، قال علي هارون إنه لاحظ مع الأسف أن بعض الناس حاولوا ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، التلاعب بالنزول إلى مقبرة لاماجي.

وأوضح أن هذه الزيارة مقررة وأنه بعد لاماجي سينزل أيضًا إلى نوكرا وفقًا للبرنامج ، دعا علي هارون أولئك الذين ينغمسون في التلاعب إلى التوقف عن هذه الممارسة التي تقوض عيش السكان معًا.

قال رئيس البلدية إن مقبرتي توكرا ولاماجي تفتحان فقط من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً.


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