رئيس البلدية يسجل زيارة إلى مقبرة توكرا لتفقد أوضاع العاملين فيها



عقب زيارة مقبرة لاماجي في 26 أكتوبر 2021 ، قام رئيس بلدية انجمينا ، علي هارون ، بمداهمة مقبرة توكرا في 27 أكتوبر لمراقبة ظروف عمل حفاري القبور بالمقبرة.



ركزت المناقشات على الصعوبات المتعلقة بعملهم ، انتهز رئيس البلدية الفرصة لتقديم المشورة لهم بهدف تحسين عملهم ووعد بالنظر في ظروفهم.



كما هو الحال في مقبرة لاماجي ، هناك حراس وحفّار قبور يدفعون أجرهم من ميزانية البلدية في توكرا ، قال علي هارون إنه لاحظ مع الأسف أن بعض الناس حاولوا ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، التلاعب بالنزول إلى مقبرة لاماجي.



وأوضح أن هذه الزيارة مقررة وأنه بعد لاماجي سينزل أيضًا إلى نوكرا وفقًا للبرنامج ، دعا علي هارون أولئك الذين ينغمسون في التلاعب إلى التوقف عن هذه الممارسة التي تقوض عيش السكان معًا.



قال رئيس البلدية إن مقبرتي توكرا ولاماجي تفتحان فقط من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً.