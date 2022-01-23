رئيس الجمهورية يستقبل رجل الأعمال التشادي تيكور مختار مهيدي بعد عودته إلى أرض الوطن



بعد عدة أعوام قضاها في المنفى عاد السيد تيكور مختار مهدي رجل الأعمال التشادي وذلك استجابة لنداء سياسة اليد الممدودة للسلام الذي أطلقه رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، وهو نداء يرمي إلى عودة جميع أبناء تشاد في الخارج للوطن للمساهمة في تنميته، والمشاركة في الحوار الوطني الشامل المرتقب دون أي شروط أو قيود. هذا، وبعد رجوعه إلى البلاد حظي تيكور مختار مهيدي بلقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، وخلال اللقاء قرأ مهيدي الفاتحة على روح فقيد البلاد الراحل مشير تشاد إدريس ديبي إتنو، كما أثنى على جهود رئيس الجمهورية التي تصب في ضمان مستقبل تشاد، مؤكدا في ذات الوقت بأنه سيشارك في التنمية والتعمير، مجددا دعوته لجميع بنات وأبناء تشاد إلى العودة والمساهمة في سياسة بناء البلاد من الداخل وضمان مستقبل واعد.



إن عودة رجل الأعمال التشادي تيكور مختار مهدي تعتبر جزءا من عملية السلام الواسعة التي أطلقتها رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية ، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو إلى جميع مواطنيه من أجل في المشاركة الحوار الوطني الشامل وتعزيز المرحلة الانتقالية والسعي لتحقيق تطلعات التشاديبن والتشاديات ورؤية تشاد أكثر وحدة، وقوة، وازدهارا.