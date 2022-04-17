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TCHAD

رئيس الجمهورية يشهد مناسبة تلاوة القرآن والدعاء بمناسبة رفع الحداد بوفاة مشير تشاد


Alwihda Info | Par DGCOM/PR - 19 Avril 2022



© DGCOM/PR
© DGCOM/PR

على مدى عام كامل اقامت الحركة الوطنية للإنقاذ الحداد حزنا على رحيل الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي اتنو. بمناسبة
انقضاء العام ونهاية الحداد فقد نظمت اليوم الثلاثاء التاسع عشر من أبريل الجاري بمدينة أم جرس حاضرة ولاية انيدي شرق الأمانة العامة للحركة الوطنية للإنقاذ مناسبة لتلاوة القرآن والدعاء ترحما على روح المشير الراحل. وقد شهد هذه المناسبة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو وبعض افراد عائلة الراحل، حاكم ولاية انيدي شرق وكوادر الحركة الوطنية للإنقاذ وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووفود قدمت من خارج البلاد خاصة من السودان بالإضافة إلى لفيف من الحضور الذي يمثل اطياف المجتمع التشادي.

مناسبة استهلت بتلاوة عدة ختمات من القران الكريم والتضرع الى الله سبحانه وتعالى بنية اهداء ثواب هذا العمل الى الراحل المشير إدريس ديبي اتنو.

ورفع رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى في ختام المناسبة الدعاء ليتغمد الله الراحل المشير إدريس ديبي اتنو بواسع رحمته وأن يلهم أهله والأمة التشادية جمعاء الصبر والسلوان.

كما تطرق الى الى الخصال والمناقب الحميدة للراحل معددا إنجازاته التي ستظل شاهدا على سعيه لبناء دولة وامة موحدة تعيش في سلام واستقرار ، سائلا المولى عز وجل أن يسدد خطى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو ويوفقه في قيادة الفترة الانتقالية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

نعيد للذاكرة أن مشير تشاد الراحل إدريس ديبي اتنو قد أستشهد في العشرين من أبريل عام 2021 في ساحة الشرف مدافعا عن وطنه وشعبه، وقد نعاه العالم برمته جراء ما قدمه من أعمال نبيلة في مجال الحفاظ عن الأمن والسلام في منطقتي بحيرة تشاد والساحل، و سوف تظل ذكراه وتضحياته في مخيلية أجيال الحاضر والمستقبل.


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