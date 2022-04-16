رئيس الجمهورية يصل إلى مدينة ام جرس حاضرة ولاية انيدي شرق



في حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرا هبطت بمطار مدينة ام جرس حاضرة ولاية انيدي شرق الطائرة التي تقل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، وبرغم حرارة الشمس اللافحة والظمأ في ظل هذا الشهر الفضيل فقد خرج سكان أم جرس للترحيب برئيس الجمهورية.



ولدى نزوله من على سلم الطائرة كان في استقباله حاكم ولاية انيدي شرق اسحق مالوا جاموس ووزير إدارة الأراضي محمد بشير شريف دوسة وقائد المنطقة العسكرية رقم ثمانية داوود صندل وعمدة مدينة أم جرس عبود هاشم بدير وسلطان دار بيليا صديق تيمان ديبي.



كما حيا رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو قادة الوحدات العسكرية قبل ان ينتقل إلى مصافحة المسؤولين الإداريين والمدنيين والشيوخ التقليدين واعيان المنطقة الذين جاءوا الى مطار ام جرس للترحيب واستقبال رئيس الجمهورية.



ومن ثم انطلق موكب رئيس الجمهورية صوب المدينة وقد خرج سكان المدينة بمختلف اطيافهم واصطفوا على امتداد الطريق المؤدي الى مقر اقامة رئيس الجمهورية للترحيب به والتعبير عن سعادتهم بهذه الزيارة.



وتعتبر هذه الزيارة الخاصة لرئيس الجمهورية هي الثانية له التي يقوم بها إلى مدينة ام جرس منذ توليه زمام رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.