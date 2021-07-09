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رئيس المجلس العسكري الانتقالي يحث على تعزيز الأمن في الساحل


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 9 Juillet 2021



رئيس المجلس العسكري الانتقالي يحث على تعزيز الأمن في الساحل


شارك رؤساء دول وحكومات في مجموعة الساحل الخمس في قمة استثنائية لتقييم الوضع الأمني في المنطقة ، وكيفية استعادة الاستقرار فيها.

جرت القمة عبر تقنية الفيديو ، افتتح رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو القمة بكلمة رحب فيها رؤساء الدول وعبر نيابة عن شعبه خالص الشكر والتقدير لتضامنهم مع المجلس العسكري الإنتقالي بعد وفاة المشير إدريس ديبي إتنو.

وأوضح الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن الجماعات الإرهابية أصبحت توسع في رقعتها على مستوى المنطقة ، وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ، حاثا على تعزيز الأمن ودعم الكتائب العسكرية المتمركزة في المنطقة سيما الحدود المثلث.

وشدد على دعم الحكومات في الساحل خاصة الدعم العسكري والمالي ، وإمكانيات تجعلها قوة مستقلة.

وكما عين رؤساء الدول والحكومات في الساحل الأمين العام التنفيذي لمجموعة دول الساحل الخمس ، قبل أن ينضم إليهم رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

اما من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح قائلا في بداية مداخلته : هذه التبادلات يجبرنا على الالتقاء حول تطورات وجودنا العسكري في منطقة الساحل ما زلنا منخرطين في منطقة الساحل لأن الدول طلبت منا ذلك نحن هناك لأننا مطالبون بذلك.



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