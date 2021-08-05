رئيس المجلس العسكري الانتقالي يحل الإطار الوطني للحوار السياسي



الإطار الوطني للحوار السياسي هو جهاز تأسس في 2 أبريل 2013 ومهمته يكمن في لعب دور توافقي بين مختلف الفاعلين السياسيين ، المجتمع المدني والحكومة.



تم حل الإطار الوطني للحوار السياسي بموجب المرسوم رقم 218 الصادر في 5 أغسطس 2021 الذي وقعه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي ، وكان يتألف بالتساوي من 15 عضوا من الأغلبية الرئاسية والمعارضة ، يتم دفع تكلفتها من ميزانية الدولة.



في الأيام الأخيرة ، دعا حزب الحريات والتنمية (PLD) وتحالف سوا - سوا السياسي علنًا إلى حل الإطار الوطني للحوار السياسي الذي "عفا عليه الزمن الآن ، وميزانية مكثفة وغير مناسبة".



"يتسم الوضع السياسي الحالي بحكم انتقالي بقيادة المجلس العسكري وحكومة تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية التي لم تعد تعرف نفسها على أنها معارضة وأغلبية لضمان استمرار الخدمات النظامية للدولة.



ينص الميثاق الانتقالي في مادته الخامسة على أن الأحزاب السياسية متساوية ويمكنها إعادة التجمع فيما بينها ، لذلك لم يعد هناك أي شك في أن يمثلها المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب لأن هذا الإطار قد عفا عليه الزمن بالفعل ويجب ألا يلعب دورًا. محكم أو واجهة بين مؤسسات الجمهورية والأحزاب السياسية.