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رئيس المجلس العسكري الانتقالي يستقبل فريق ساو المنتخب الوطني قبيل مغادرتهم العاصمة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 9 Mars 2022



رئيس المجلس العسكري الانتقالي يستقبل فريق ساو المنتخب الوطني قبيل مغادرتهم العاصمة

تحدث رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي في 9 مارس أمام فريق ساو ، المنتخب الوطني لكرة القدم ، في القصر الرئاسي.

في غضون ساعات قليلة ، يتجه لاعبو المنتخب الوطني إلى دوالا في الكاميرون للدفاع عن الألوان الوطنية ضمن الدوري التمهيدي لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وأعرب محمد إدريس ديبي عن دعمه للفريق قائلاً : "أملنا كبير. إن توقعات التشاديين هائلة ومشروعة نريد أن نحلم ، أن نتواصل ، أن نقفز ، لنحتفل. باختصار ، وببساطة ، نريد أيضًا أن "نفرح" انتصارات ساو الوطنية لدينا ".

وأضاف رئيس المجلس العسكري لا أريد أن أضغط عليكم ، لكن الانتصار الرياضي غير المسبوق الذي يتطلع إليه الشعب التشادي منذ فجر التاريخ سيتحقق ويجب أن يتحقق. لقد حان الوقت الآن لتحقيق هذا النصر النهائي الذي طال انتظاره ".

وفقا لرئيس المجلس العسكري "تجمع الانتصارات الرياضية الدول معًا ، وتغذي الروح الوطنية وتشكل حافزًا حقيقيًا قادرًا على تغيير التصور الذي قد يكون لدى العالم بأسره لبلدنا ، تشاد".

وإضافة إلى ذلك ، لا يتمتع لاعبو الدول الأفريقية الأخرى بمواهب كروية متأصلة تفوق تلك التي يتمتع بها التشاديون.

وساق حديثه مضيفاً "عشية الحوار الوطني الشامل ، أود أن أطلب منكم العودة بانتصار كبير في الوطن ، العديد من المشاريع جارية ولكن في الوقت الحالي ، جلب لنا هذا التأهيل الذي طال انتظاره والذي سيأخذك إلى بانثيون الرياضة الوطنية التشادية ".

وقد تعهد رئيس المجلس الانتقالي بجعل هذا العام عام الرياضة إذ صرح بقوله لقد اتخذت قرارًا حازمًا لإتاحة جميع الوسائل اللوجستية والمالية والمؤسسية لـفريق المنتخب.


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