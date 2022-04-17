رئيس المجلس العسكري يتفقد محطة توليد الطاقة الهوائية بمدينة أم جرس



يواصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو جولاته التفقدية لبعض منشآت البنية التحتية بمدينة أم جرس ضمن الزيارة الخاصة التي يقوم بها إلى المدينة حيث تفقد اليوم المشروع التجريبي لمحطة توليد الطاقة الهوائية الهجينة لمدينة أم جرس.



جولة تفقدية تدخل في اطار متابعة سير العمل في هذه المحطة والوقوف على المشاكل إن وجدت بغية حلها تجاوبا مع هموم المواطنين . بالإضافة إلى الوقوف على نجاح المشروع مع امكانية نقل هذه التجربة إلى اماكن أخرى داخل الأراضي الوطنية، حيث كان برفقته في هذه الجولة التفقدية حاكم ولاية انيدي شرق إسحق وعودة مالوا جاموس وعمدة مدينة أم جرس عبود هاشم بودير وسلطان دار بيليا صديق تيمان ديبي.



وخلال الجولة التفقدية استمع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الى شرح حول عملية انتاج الطاقة من قبل القائمين على تشغيل المحطة.



محطة توليد الطاقة ال الهجينة لمدينة أم جرس بدا تشغيلها في سبتمبر ٢٠١٨ . وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع في الوقت الراهن بواحد فاصل واحد ميغاواط نظرا للعمل باثنين من عنفة الرياح من اصل اربعة ، وتعمل المحطة بمولدين لتوليد خمسمائة كيلواط من وقود الديزل وبنظام تخزين طاقة بطاريات ثلاثة فاصل ستة ميغاواط في الساعة، وبهذا الإنتاج من الطاقة يغطي مدينة ام جرس علما أن محطة توليد الطاقة الهوائية الهجينة لمدينة أم جرس تديرها الوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وتوفير الكهرباء في المناطق الريفية.



كما تفقد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو برفقة الحاكم والعمدة وسلطان دار بيليا مشروع بناء مسجد كبير لصلاة الجمعة في قلب المدينة ، المسجد الذي يتالف من طابقين يسع لحوالي الفي مصل وملحق به مصلى خاص للنساء وتقوم بتنفيذه شركة وادي كوندي.



وقد تجول رئيس المجلس العسكري داخل المشروع مستفسرا عن المشروع ومدى جاهزيته . علما بان مشروع بناء المسجد بدا العمل فيه منذ نوفمبر ٢٠٢٠ وقد شارف على الانتهاء لم تتبقى سوى بعض اللمسات.

