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رئيس المجلس العسكري يرأس اجتماعا أمنيا برئاسة الجمهورية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 24 Novembre 2021



رئيس المجلس العسكري يرأس اجتماعا أمنيا برئاسة الجمهورية

ترأس رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو اجتماعا أمنيا شأنه تفقد أسباب انعدام الأمن والبحث عن الحلول المناسبة وتعزيز إجراءات حماية المواطنين.

أثار رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو قضايا عدة باحثا عن الحلول المناسبة ، من بين الأمور التي ركز عليها الإجتماع :

- تجدد العنف في المدارس ،
- الصراع بين المزارعين والرعاة ،
- الصراعات بين المجتمعات ،
- اختطاف الأطفال ،
- نزع سلاح المدنيين ،
- تحديات مكافحة الإرهاب وبوكو حرام.

بعد التقييم ، تمت التوصية بمواصلة الإجراءات الجارية لتعزيز الأمن والحفاظ على السلام.

وفي نهاية الاجتماع أمر رئيس المجلس العسكري بتعزيز الأمن حتى يعم السلام والأمن والطمأنينة كما ينبغي ، ولكي يعيش السكان ويقومون بأنشطتهم في هدوء تام.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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