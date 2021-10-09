رئيس المجلس العسكري يستقبل وفد من صندوق النقد الدولي



استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي ، في الثامن من أكتوبر الجاري ، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير قسم إفريقيا فيتالي كرامارينكوس ، وتناقشا حول مسائل تنصب في قالب الصحة الاقتصادية والمالية للبلاد أساس المناقشات.



ويضم وفد صندوق النقد الدولي على وجه الخصوص إدوارد جيميل ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تشاد ، استمرت المناقشات لأكثر من ساعة وركزوا بشكل أساسي على التنمية الاقتصادية والمالية للبلاد وتعزيز التعاون بين تشاد وصندوق النقد الدولي.



وتنتهي إقامة وفد صندوق النقد الدولي في تشاد يوم 9 أكتوبر وكما التقى الوفد نفسه مع وزير المالية والميزانية ، طاهر حامد نقلين.



