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TCHAD

رئيس المجلس العسكري يستقبل وفد من صندوق النقد الدولي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 9 Octobre 2021



رئيس المجلس العسكري يستقبل وفد من صندوق النقد الدولي

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي ، في الثامن من أكتوبر الجاري ، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير قسم إفريقيا فيتالي كرامارينكوس ، وتناقشا حول مسائل تنصب في قالب الصحة الاقتصادية والمالية للبلاد أساس المناقشات.

ويضم وفد صندوق النقد الدولي على وجه الخصوص إدوارد جيميل ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تشاد ، استمرت المناقشات لأكثر من ساعة وركزوا بشكل أساسي على التنمية الاقتصادية والمالية للبلاد وتعزيز التعاون بين تشاد وصندوق النقد الدولي.

وتنتهي إقامة وفد صندوق النقد الدولي في تشاد يوم 9 أكتوبر وكما التقى الوفد نفسه مع وزير المالية والميزانية ، طاهر حامد نقلين.

 


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