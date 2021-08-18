رئيس المجلس العسكري يشارك في قمة سيماك



شارك رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، الفريق محمد إدريس ديبي ، في قمة رؤساء دول الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا يوم الأربعاء عبر الفيديو كونفرنس.



وقدم في خطابه لمحة موجزة عن تطور عملية الانتقال السياسي في تشاد ، قال الفريق محمد إدريس ديبي "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان السلام والأمن في تشاد ، لقد فتحنا المجال السياسي ، وأذننا بمسيرات سلمية ، وشكلنا حكومة مدنية تضم جميع قوى الأمة ، مع التزامنا الراسخ بخطة سياسية مدتها 18 شهرًا.



وبدأت الاستعدادات للحوار الوطني الشامل - المفتوح حتى على السياسة العسكرية - مع إنشاء لجنة تحضيرية لهذا الحوار واعتماد خارطة طريق حكومية لتنظيم انتخابات حرة وشفافة وشاملة بالتوافق والنجاح في هذه الفترة الانتقالية ، مفصلة رقم 1 للانتقال التشادي.



وتعتمد السلطات على دعم دول الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا وشركائها لدعم تشاد في هذه المرحلة الانتقالية.