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TCHAD

رئيس المجلس العسكري يشارك في قمة سيماك


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 18 Août 2021



رئيس المجلس العسكري يشارك في قمة سيماك

 شارك رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، الفريق محمد إدريس ديبي ، في قمة رؤساء دول الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا يوم الأربعاء عبر الفيديو كونفرنس.

وقدم في خطابه لمحة موجزة عن تطور عملية الانتقال السياسي في تشاد ، قال الفريق محمد إدريس ديبي "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان السلام والأمن في تشاد ، لقد فتحنا المجال السياسي ، وأذننا بمسيرات سلمية ، وشكلنا حكومة مدنية تضم جميع قوى الأمة ، مع التزامنا الراسخ بخطة سياسية مدتها 18 شهرًا.

وبدأت الاستعدادات للحوار الوطني الشامل - المفتوح حتى على السياسة العسكرية - مع إنشاء لجنة تحضيرية لهذا الحوار واعتماد خارطة طريق حكومية لتنظيم انتخابات حرة وشفافة وشاملة بالتوافق والنجاح في هذه الفترة الانتقالية ، مفصلة رقم 1 للانتقال التشادي.

 وتعتمد السلطات على دعم دول الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا وشركائها لدعم تشاد في هذه المرحلة الانتقالية.


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