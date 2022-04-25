رئيس المجلس العسكري يهنئ ماكرون



عبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي في 25 أبريل عن تهنئته على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون لولاية ثانية على رأس الجمهورية الفرنسية.



قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي " أهنئ الرئيس إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه الرائعة. وأضاف محمد إدريس ديبي إن هذه الثقة المتجددة للشعب الفرنسي تبلور تتويجا لعمله السياسي الداخلي والتزامه الدولي.



وذكر رئيس اللجنة العسكرية: أن الرئيس ماكرون شريك ملتزم في معركتنا المشتركة ضد الإرهاب في منطقة الساحل ، وهو رئيس مستنير لدولة صديقة كبيرة تربطها تشاد علاقات تعاون تاريخية".



وتجدر الإشارة إلى ايمانويل ماكرون فاز يوم الأحد ، بأكثر من 58٪ من الأصوات ، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

