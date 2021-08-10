رئيس المجلس يؤكد أن تشاد بلد محسود على ثرواتها الطبيعية ويحث على النضال من أجل الاستقلال الكلي.



أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، الفريق محمد إدريس ديبي ، في خطابه إلى الأمة ، أن تشاد لديها "كل الأصول والقدرات" لمواجهة الفقر والتخلف..



وفصل المراد قائلا : "سواء كان الأمر يتعلق بالإمكانات البشرية والتعدين والرعوية والمائية ، تشاد لديها ما تحسده على البلدان الأخرى مضيفا المعركة التي أدعوكم إليها ، أيها المواطنون الأعزاء ، هي استمرار للنضال من أجل الاستقلال".



ووفقا له ، "إن التنمية الشاملة والموحدة هي التي ستعطي معنى لاستقلالنا". وبهذا المعنى ، فإنه يوجه نداءً عاجلاً إلى السياسيين العسكريين الذين لديهم "التزام وطني بإعادة النظر في مواقفهم والعودة إلينا من أجل دفعة جماعية في الوحدة الوطنية والعيش المشترك".