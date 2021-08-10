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TCHAD

رئيس المجلس يؤكد أن تشاد بلد محسود على ثرواتها الطبيعية ويحث على النضال من أجل الاستقلال الكلي.


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 11 Août 2021



رئيس المجلس يؤكد أن تشاد بلد محسود على ثرواتها الطبيعية ويحث على النضال من أجل الاستقلال الكلي.

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، الفريق محمد إدريس ديبي ، في خطابه إلى الأمة ، أن تشاد لديها "كل الأصول والقدرات" لمواجهة الفقر والتخلف..

وفصل المراد قائلا : "سواء كان الأمر يتعلق بالإمكانات البشرية والتعدين والرعوية والمائية ، تشاد لديها ما تحسده على البلدان الأخرى مضيفا المعركة التي أدعوكم إليها ، أيها المواطنون الأعزاء ، هي استمرار للنضال من أجل الاستقلال".

ووفقا له ، "إن التنمية الشاملة والموحدة هي التي ستعطي معنى لاستقلالنا". وبهذا المعنى ، فإنه يوجه نداءً عاجلاً إلى السياسيين العسكريين الذين لديهم "التزام وطني بإعادة النظر في مواقفهم والعودة إلينا من أجل دفعة جماعية في الوحدة الوطنية والعيش المشترك".


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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