رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية فرع كانم يحث الإدارة المحلية على تطبيق الثنائية اللغوية



صرح رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية بتشاد فرع إقليم كانم دكتور طاهر محمد أبكر بأن المراكز الإدارية في الإقليم لا تطبق الثنائية اللغوية في الإدارات والمناسبات الرسمية.



قال د / طاهر محمد أبكر : المرافق الإدارية في الإقليم لا تطبق الثنائية اللغوية لا في اللافات ولا في الاجتماعات واللقاءات الرسمية ، وأضاف فإن الندوات والمؤتمرات والورشات تدار بلغة واحدة وهي الفرنسية ليس هناك ترجمة تطبيقا للثنائية اللغوية.



وأوضح دكتور طاهر محمد أبكر بأن المكتب الإقليمي لاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد فرع كانم طالب عدة مرات بتطبيق الثنائية اللغوية خاصة السلطة العليا في الإقليم بتطبيق الثنائية وتعريب اللافات في المناسبة الرسمية بالأخص القرارات الرسمية والوثائق.



وفقا لرئيس اتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية بتشاد فرع كانم فإن التقصير في تطبيق الثنائية يرجع إلى السلطات المركزية في البلاد حاثا إياها على تسهيل الوسائل لتطبيق الدستور.



وأشار إلى أن المندوبية الفرعية لاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية بتشاد فرع كانم تسعى بالجد من أجل التطبيق الثنائية اللغوية في الإدارات الحكومية والمرافق التعليمية.



تجدر الإشارة إلى أن دكتور طاهر محمد أبكر تم تعيينة مندوبا لوزارة التربية والتعليم وترقية المواطنة مؤقتاً.