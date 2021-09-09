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رئيس الوزراء يؤكد العودة إلى التدابير ال16 لو دعت الحاجة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 10 Septembre 2021



رئيس الوزراء يؤكد العودة إلى التدابير ال16 لو دعت الحاجة

أشار رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبرت يوم الخميس إلى الإجراءات المتخذة في عام 2016 للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد بشدة ، عندما كان رئيسًا للحكومة.

وبرر رئيس الحكومة قائلا "إذا كان لا بد من القيام بذلك مرة أخرى ، فسأفعل ذلك مرة أخرى إذا كنا هنا اليوم كأمة ، فهذا بفضل الإجراءات الشجاعة التي كان علينا اتخاذها في عام 2016".

أكد باهيمي باداكي: "كانت تشاد ستنهار من الداخل وبفضل التدابير الشجاعة التي تم اتخاذها والتي سميت بالتدابير الـ 16 ، تعافت تشاد ونحن هنا اليوم. لقد كان هناك بالتأكيد استرخاء.


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