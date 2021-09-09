رئيس الوزراء يتعهد بعقوبات مشددة على أخطاء قوات الأمن



أكد رئيس الحكومة الانتقالية باهيمي باداكي ألبرت ، يوم الخميس 09 سبتمبر ، أن أي عنصر من قوات الدفاع والأمن قد يتورط في انتهاكات سيعاقب بشدة.



قال باهيمي باداكي ألبرت : " أي عنصر من عناصر الأمن ينتهك حقوق السكان في أي مكان ، سيتم فرض عقوبات شديدة " ، منذ تشكيل الحكومة الانتقالية ، كان هناك ما لا يقل عن اثنتي عشرة إنتهاكات من قبل الشرطة أو قوات الدفاع والأمن ، وأكد رئيس الوزراء "ببساطة لأن هؤلاء الأفراد لم يتصرفوا وفقًا لمهمتهم تجاه المواطنين".



في الأسبوعين الماضيين ، تم إقالة ثلاثة جنود بمرسوم من هيئة الدفاع والأمن لسوء سلوك شديد الخطورة وسلوك منحرف هذه هي أشد العقوبات التي اتخذها رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، وفي يوليو 2021 ، تم طرد رئيس المخابرات العامة فرع مركز الدائرة السابعة بعد مقتل زميله في انجمينا.



وأوضح رئيس الوزراء أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي والحكومة "متفقان بشأن العقوبات التي يجب أن يتخذها كل منهما.