رئيس حزب التجمع التشادي من أجل العدالة (RTJ) يطلق أنشطة حزبه





أطلق رئيس حزب التجمع التشادي من أجل العدالة أنشطته السياسية يوم 5 نوفمبر 2024 عبر مؤتمر صحفي في مقر الحزب بحي أمتكنج بالدائرة الثامنة، بحضور عدد من الصحفيين.







وأعرب رئيس الحزب، كوري دجيمي، عن امتنانه للجهات المختصة لسماحها للحزب بمزاولة نشاطه، موضحًا أن هذا الحزب تأسس في أبريل 2006 في المعارضة السياسية العسكرية، وبعد العودة إلى أنجمينا عامي 2021 و2022، وبفضل سياسة اليد الممدودة لرئيس الدولة، فخامة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، تم إعادة تأسيس الحزب مجددًا بهدف العمل من أجل تحقيق المساواة والوصول إلى السلطة السياسية بشكل سلمي وعادل.







حدد كوري دجيمي الأهداف الأساسية للحزب بناءً على المادة 9 من النظام الأساسي لـ RTJ، وتشمل هذه الأهداف الاستيلاء على السلطة عبر الاقتراع، وإعادة بناء مجتمع يتمتع بالحرية والديمقراطية، يقوم على العدالة ويضمن الحقوق والواجبات (العين بالعين والسن بالسن)، حيث لن يكون هناك أي متسول أو مشرد في الشوارع العامة أو في كافة أنحاء البلاد، ولن يشعر أي شخص بالقلق على حياته أو ممتلكاته الشخصية.







كما تشمل أهداف الحزب إعادة تأسيس مجتمع حر وديمقراطي يشمل القوات المسلحة (الجيش الوطني، الدرك الوطني، والشرطة الوطنية)، إضافة إلى إصلاح نظامي التعليم والصحة العامة.

