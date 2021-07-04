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رسميا مسار يبشر بتسوية قضية المدرسة الوطنية للإدارة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 4 Juillet 2021



رسميا مسار يبشر بتسوية قضية المدرسة الوطنية للإدارة
غرد مستشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين في صفحته على فيسبوك مبشرا الناطقين باللغة العربية بأن الجهات المعنية باشرت الإجراءات لإجراء مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة باللغتين الرسميتين وفق المرسوم الرئاسي الصادر في عام 2018.

قال مسار : ابشر الناطقين باللغة العربية والناطقات الراغبين في الدخول لمسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للادارة بان المسابقة ستجرى باللغتين العربية والفرنسية وانه سيتم العمل بالقرار الرئاسي الاول الصادر في العام الدراسي 2018/2019.

وكما أكد مسار بأم هذه اخر المستجدات في هذه القضية وختم حاثا على التريث قائلا : نامل من الجميع التحلي بالهدوء.

للتذكير أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة في 17 يونيو عن فتح باب الالتحاق بالمدرسة الوطنية للادارة قسم اللغة الفرنسية فقط ، من هنا استنكر الناطقين باللغة العربية هذا القرار وخرج البعض إلى الشارع مما أدى الى تدخل مستشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي دكتور حسين مسار حسين.


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