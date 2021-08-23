رياضة: رئيس الجمهورية يستقبل منتخب الناشئين لكرة السلة



بعد مشاركتهم في بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة للناشئين تحت ستة عشرة عاما التي استضافتها جمهورية مصر العربية والتي حقق من خلالها منتخب الناشئين لكرة السلة للشباب والفتيات أربع جوائز فردية وجماعية، أهمها المركز الرابع في الترتيب العام وهداف البطولة . وتكريما لهؤلاء فقد استقبلهم رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو ، والذي أبدى عن سعادته بهذا الإنجاز حيث وجه اللاعبين وطاقمهم الفني والتدريبي إلى بذل المزيد من الجهود من أجل رفع علم تشاد في المحافل الرياضية الدولية ، وأضاف بقوله لقد مثلتم تشاد وشرفتموها بهذا الإنجاز وأتمنى أن تصبحوا مثلا للفدراليات الرياضية الأخرى ولتهزوا طريقكم ، وأكد فخامة رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو دعم وتشجيع البلاد المنتخبين وطاقمهم الفني والتدريبي على هذا الانجاز ، كما وعد رئيس الجمهورية فدرالية كرة السلة بحافلة نقل وبناء صالة يسمح للرياضيين تطوير مهاراتهم .



وأخيرا قدمت الجوائز الأربع الفردية والجماعية التي فاز بها المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة في بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين مصر 2021 إلى رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، كما قدمت الفدرالية لرئيس الجمهورية فنيلة المنتخب وكرة سلة رمزا لهذا الانجاز .



وبهذه المشاركة الفاعلة وحصد هذه الجوائز التي مثلت الساحة الدولية ، يمكن لتشاد ، أن تراهن على مشروع وآمال شبابها الواعد في رفع رايتها على المستوى المحلى والقاري والعالمي.