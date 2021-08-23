Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

رياضة: رئيس الجمهورية يستقبل منتخب الناشئين لكرة السلة


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Août 2021



رياضة: رئيس الجمهورية يستقبل منتخب الناشئين لكرة السلة

بعد مشاركتهم في بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة للناشئين تحت ستة عشرة عاما التي استضافتها جمهورية مصر العربية والتي حقق من خلالها منتخب الناشئين لكرة السلة للشباب والفتيات أربع جوائز فردية وجماعية، أهمها المركز الرابع في الترتيب العام وهداف البطولة . وتكريما لهؤلاء فقد استقبلهم رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو ، والذي أبدى عن سعادته بهذا الإنجاز حيث وجه اللاعبين وطاقمهم الفني والتدريبي إلى بذل المزيد من الجهود من أجل رفع علم تشاد في المحافل الرياضية الدولية ، وأضاف بقوله لقد مثلتم تشاد وشرفتموها بهذا الإنجاز وأتمنى أن تصبحوا مثلا للفدراليات الرياضية الأخرى ولتهزوا طريقكم ، وأكد فخامة رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو دعم وتشجيع البلاد المنتخبين وطاقمهم الفني والتدريبي على هذا الانجاز ، كما وعد رئيس الجمهورية فدرالية كرة السلة بحافلة نقل وبناء صالة يسمح للرياضيين تطوير مهاراتهم .

وأخيرا قدمت الجوائز الأربع الفردية والجماعية التي فاز بها المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة في بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين مصر 2021 إلى رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، كما قدمت الفدرالية لرئيس الجمهورية فنيلة المنتخب وكرة سلة رمزا لهذا الانجاز .

وبهذه المشاركة الفاعلة وحصد هذه الجوائز التي مثلت الساحة الدولية ، يمكن لتشاد ، أن تراهن على مشروع وآمال شبابها الواعد في رفع رايتها على المستوى المحلى والقاري والعالمي.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/08/2021

تشاد: ​وفد شعبي يتوسط في حل مشكلة كادت أن تولد صدامات في كانم

تشاد: ​وفد شعبي يتوسط في حل مشكلة كادت أن تولد صدامات في كانم

​ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباك الطائفي في دار وداي وتصعيد التوتر ​ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباك الطائفي في دار وداي وتصعيد التوتر 22/08/2021

Populaires

Tchad : vers une issue pour les lauréats professionnels au chômage après une rencontre avec le CMT

23/08/2021

Recensement des diplômés sans emploi au Tchad : des orientations pour les provinciaux

22/08/2021

Tchad : des membres de la sous-CENI du Mayo Kebbi Est refusent de remettre les urnes

22/08/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 18/08/2021 - Ambassade de Chine au Tchad

Traçage de l'origine du COVID-19 : la position de l'Ambassade de Chine au Tchad sur l'intervention du renseignement américain

Traçage de l'origine du COVID-19 : la position de l'Ambassade de Chine au Tchad sur l'intervention du renseignement américain

​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ ​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ 05/08/2021 - Moussa Nahar

ANALYSE - 14/08/2021 - Steve Djénonkar

Tchad : la manie du stupide et dangereux divertissement

Tchad : la manie du stupide et dangereux divertissement

Tchad : l'exil comme nouveau mode de lutte Tchad : l'exil comme nouveau mode de lutte 13/08/2021 - Steve Djénonkar

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter