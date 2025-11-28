عالم من أجل تشاد تنظم حفلاً موسيقياً كبيراً لتعزيز التضامن والتنمية

أعلنت جمعية عالم من أجل تشاد خلال مؤتمر صحفي اليوم عن تنظيم حفل موسيقي خيري كبير يوم 29 نوفمبر في فندق راديسون بلو، وستخصص جميع التبرعات لدعم مشاريع التنمية المجتمعية في مختلف مناطق تشاد.



سيجمع الحفل نخبة من نجوم الموسيقى، من بينهم:



الفنانة التشادية منيرة متشالا المعروفة بلقب النمر اللطيف،

الفنان ماندوي سيلستين ،

النجمة الكاميرونية شارلوت دي باندا ،

والـDJ الفرنسي كريسبي،

في أمسية فنية تمزج بين الترفيه والرسالة الإنسانية.



التضامن مسؤولية مشتركة

وخلال المؤتمر الصحفي، شدد رئيس الجمعية غاي بويبا على أن الدولة ليست مطالبة بالقيام بكل شيء وحدها، بل إن جميع المواطنين مدعوون للقيام بدورهم. وأضاف أن هذا الحفل يمثل منصة تجمع أصحاب النوايا الحسنة حول مشاريع تهدف إلى مساعدة المحتاجين.



من جانبه، اعتبر الفنان ماندوي سيلستين أن العمل الاجتماعي يجب أن يقوم على التزام حقيقي، لا أن يكون مجرد وسيلة لكسب التأييد. وقال: «إذا لم نكن ملتزمين فعلاً، فلن يكون لأي مبادرة تأثير حقيقي».



بدورها، أكدت الفنانة منيرة متشالا أن الحفل يحمل ديناميكية إيجابية تؤثر مباشرة في حياة المحتاجين، فيما شددت الـDJ كريسبي على دعمها الدائم لتشاد بصفتها مواطنة إفريقية وعالمية، معتبرة أن الدعم واجب إنساني.



تمكين المرأة ومسؤولية الفرد

أما النجمة الكاميرونية شارلوت دي باندا، فركّزت على المسؤولية الفردية للمرأة، خصوصاً الفتيات التشاديات الشابات، قائلة:

«إذا لم تتحركي أنتِ، فسيتحرك الآخرون مكانك ويمليون عليكِ ما يجب فعله. الفتيات التشاديات قويات وشجاعات».



جمعية ملتزمة منذ 2010

تأسست جمعية عالم من أجل تشاد عام 2010 بهدف تحسين رفاهية المجتمعات الريفية ودعم المشاريع التنموية. وقد أصبح تنظيم مثل هذه الفعاليات جزءاً من جهودها المستمرة لجمع الدعم المادي والمعنوي للمحتاجين.



يأتي هذا الحفل ضمن موسم موسيقي خيري يهدف إلى إشراك المجتمعين المحلي والدولي، وتعزيز الوعي بأهمية التضامن والمساهمة في تحسين حياة الفئات الأكثر ضعفاً في تشاد.

