عزاء :رئيس الجمهورية يعزي أهل دار سيلا على وفاة السلطان سعيد

قدم رئيس الجمهورية رأس الدولة المجلس العسكري الانتقالي، الفريق محمد إدريس ديبي، تعازيه ومواساته، لأبناء دارسيلا. وأسرة الفقيد السلطان سعيد إبراهيم مصطفى، سلطان دار سيلا الراحل.ورفع فخامته أكف الضراع إلى المولى عز وجل، بأن يتغمض الفقيد بواسع رحمته. ويسكنه فسيح جناته. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وانتهز فخامة رئيس الجمهورية، رأس الدولة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، الفرصة ودعا الأسرة وأبناء الفقيد، الى الصبر والثبات. والسير على نهج والدهم السلطان سعيد إبراهيم مصطفى، الذي كان يحب السلم والسلام. والعيش مع الآخرين ونشر ثقافة السلام. ويعتبر الفقيد السلطان سعيد إبراهيم مصطفى، الذي فارق الحياة يوم الأحد الماضي بجمهورية مصر العربية، إثر علة مرضية لم تمهله طويلاً، رمزا من رموز السلطة التقليدية في تشاد. وعضواً في مجلسها، نسأل الله له الرحمة والمغفرة.



السلطان سعيد إبراهيم مصطفى فارق الحياة عن عمر يناهز الثمانين، حيث ترك أرملتين وسبعة أولاد. ومن المتوقع ان ينقل جثمانه إلى قوز بيضة، ليوارى الثرى حيث مثواه الأخير، انالله وانا اليه راجعون