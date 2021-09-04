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TCHAD

عودة المدير العام السابق لوكالة الوطنية للأمن الجنرال يوسف أحمد إلى البلاد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 5 Septembre 2021



عودة المدير العام السابق لوكالة الوطنية للأمن الجنرال يوسف أحمد إلى البلاد

عاد الجنرال أحمد يوسف تيرا إلى تشاد في 4 سبتمبر بعد 14 عاما قضاه في المنفى خاصة بين تونس والكاميرون. وقد غادر تشاد في عام 2007 ، وكان في استقباله يوم السبت في مطار حسن جاموس عدد من اقربائه وأصدقائه.

تولى عدة مناصب مسؤولية في عهد المشير إدريس ديبي منها : قائد الدرك الوطني ، نائب المدير العام للدرك الوطني ، المدير العام للشرطة ، المدير العام لوكالة الوطنية للأمن ، حاكم منطقة بركو_إيندي_تيبستي ، مستشار وزير الدفاع المسؤول عن الدرك ، المدير العام للخدمة العسكرية وقائد القوات المسلحة. مركز العمليات برئاسة الجمهورية.


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