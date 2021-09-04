عودة المدير العام السابق لوكالة الوطنية للأمن الجنرال يوسف أحمد إلى البلاد



عاد الجنرال أحمد يوسف تيرا إلى تشاد في 4 سبتمبر بعد 14 عاما قضاه في المنفى خاصة بين تونس والكاميرون. وقد غادر تشاد في عام 2007 ، وكان في استقباله يوم السبت في مطار حسن جاموس عدد من اقربائه وأصدقائه.



تولى عدة مناصب مسؤولية في عهد المشير إدريس ديبي منها : قائد الدرك الوطني ، نائب المدير العام للدرك الوطني ، المدير العام للشرطة ، المدير العام لوكالة الوطنية للأمن ، حاكم منطقة بركو_إيندي_تيبستي ، مستشار وزير الدفاع المسؤول عن الدرك ، المدير العام للخدمة العسكرية وقائد القوات المسلحة. مركز العمليات برئاسة الجمهورية.