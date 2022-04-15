غوكوني وديي: "تشاد ليس لديها جيش وطني"



علل الرئيس السابق غوكوني ودي لماذا يعتبر الجنرال محمد إدريس ديبي ، في نظره ، الرجل المناسب لإدارة المرحلة الانتقالية لأن تشاد ليس لها جيش وطني بل جيش قبلي وبالتالي حيث لا يطيع إلى من كان في ديره.



قال غوكوني ودي "قلت لرئيس المجلس العسكري الانتقالي حقيقة أنك توليت قيادة المجلس العسكري الانتقالي وقادت تشاد هي هبة من السماء ، حل جيد رغم دستور تشاد ينص على رئيس الجمعية في ظل الظروف الحالية ، رفض. ترك المهمة لك فكرة صحية"



واضاف غوكوني "لماذا أقول ذلك؟ شرحت له أن تشاد ليس لديها جيش وطني ، تشاد لديها قوة تسمى DGSSIE وهي أكبر 4.5 مرة من الجيش الوطني والتي لديها الإمكانيات. هذه هي القوة التي يوجهها محمد. إذا كان شخصًا آخر في السلطة فلن يكون قادرًا على فعل أي شيء ،هذه القوات لن تطيع أحدا لأنه جيش عشائري ، دعنا نقول ذلك بعبارات واضحة. لذا فهي لن تمتثل لأوامر أي شخص كما كان محمد يقود هذا الجيش"



ويرى الزعيم التشادي السابق ، يمكن للحوار الوطني أن ينقذ تشاد ولكنه يقضي عليها في نفس الوقت. هذه أيضًا وجهة نظر أعرب عنها لـرئيس المجلس العسكري الانتقالي.