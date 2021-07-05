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INTERNATIONAL

فرنسا تقرر استئناف عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش المالي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 3 Juillet 2021


فرنسا تقرر استئناف عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش المالي
أعلنت فرنسا استئناف العمليات العسكرية المشتركة مع مالي ، بعد تجميدها مطلع يونيو ، إثر انقلاب عسكري في غضون أشهر قليلة.

وقال وزيرة الجيوش في بيان إن باريس قررت "استئناف العمليات العسكرية المشتركة وكذلك المهام الاستشارية الوطنية المتوقفة منذ 3 يونيو" بعد مشاورات السلطات الفرنسية مع السلطات الانتقالية في باماكو ودول المنطقة.

  وأكد البيان الصحفي أن فرنسا "لا تزال تعمل بشكل كامل مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين ، وكذلك مع دول الساحل والبعثات الدولية" لمحاربة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.

  قبل أيام ، أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبعوثين إلى باماكو للتباحث مع الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا "مختلف التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار في مالي".
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