فرنسا تقرر استئناف عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش المالي

أعلنت فرنسا استئناف العمليات العسكرية المشتركة مع مالي ، بعد تجميدها مطلع يونيو ، إثر انقلاب عسكري في غضون أشهر قليلة.



وقال وزيرة الجيوش في بيان إن باريس قررت "استئناف العمليات العسكرية المشتركة وكذلك المهام الاستشارية الوطنية المتوقفة منذ 3 يونيو" بعد مشاورات السلطات الفرنسية مع السلطات الانتقالية في باماكو ودول المنطقة.



وأكد البيان الصحفي أن فرنسا "لا تزال تعمل بشكل كامل مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين ، وكذلك مع دول الساحل والبعثات الدولية" لمحاربة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.



قبل أيام ، أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبعوثين إلى باماكو للتباحث مع الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا "مختلف التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار في مالي".