فرنسا تقرر استئناف عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش المالي

أعلنت فرنسا استئناف العمليات العسكرية المشتركة مع مالي ، بعد تجميدها مطلع يونيو ، إثر انقلاب عسكري في غضون أشهر قليلة.
وقال وزيرة الجيوش في بيان إن باريس قررت "استئناف العمليات العسكرية المشتركة وكذلك المهام الاستشارية الوطنية المتوقفة منذ 3 يونيو" بعد مشاورات السلطات الفرنسية مع السلطات الانتقالية في باماكو ودول المنطقة.
وأكد البيان الصحفي أن فرنسا "لا تزال تعمل بشكل كامل مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين ، وكذلك مع دول الساحل والبعثات الدولية" لمحاربة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.
قبل أيام ، أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبعوثين إلى باماكو للتباحث مع الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا "مختلف التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار في مالي".
وقال وزيرة الجيوش في بيان إن باريس قررت "استئناف العمليات العسكرية المشتركة وكذلك المهام الاستشارية الوطنية المتوقفة منذ 3 يونيو" بعد مشاورات السلطات الفرنسية مع السلطات الانتقالية في باماكو ودول المنطقة.
وأكد البيان الصحفي أن فرنسا "لا تزال تعمل بشكل كامل مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين ، وكذلك مع دول الساحل والبعثات الدولية" لمحاربة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.
قبل أيام ، أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبعوثين إلى باماكو للتباحث مع الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا "مختلف التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار في مالي".