Forum Économique Mondial : La RDC déploie sa stratégie "Pays-Solutions" à Davos

Objectifs de la Participation

Opportunités Diplomatiques

Le Président de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Davos pour participer à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial, qui se déroule du 19 au 23 janvier 2026. Cette édition s’articule autour du thème central : « Un esprit de dialogue ».La présence du Président Tshisekedi vise à positionner la RDC comme un « pays-solutions » face aux enjeux et défis majeurs du monde. La RDC se distingue particulièrement dans plusieurs secteurs clés :Exerçant son rôle d'État membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la RDC considère cette rencontre à Davos comme une fenêtre d’opportunité diplomatique. Cela permettra de défendre le multilatéralisme et de promouvoir les efforts en faveur d’une paix durable, tout en respectant les intérêts stratégiques de la RDC.La participation du Président Tshisekedi à ce forum souligne les aspirations de la RDC à jouer un rôle central dans les discussions globales sur la transition énergétique, la technologie et la durabilité environnementale, tout en renforçant sa position sur la scène internationale.