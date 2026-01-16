Forum Économique Mondial : La RDC déploie sa stratégie "Pays-Solutions" à Davos

Le Président de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Davos pour participer à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial, qui se déroule du 19 au 23 janvier 2026. Cette édition s’articule autour du thème central : « Un esprit de dialogue ».
Objectifs de la ParticipationLa présence du Président Tshisekedi vise à positionner la RDC comme un « pays-solutions » face aux enjeux et défis majeurs du monde. La RDC se distingue particulièrement dans plusieurs secteurs clés :
- Transition énergétique et technologique : En tant que l’un des plus grands fournisseurs de minerais critiques pour les technologies vertes et les batteries électriques, la RDC offre également un immense potentiel hydroélectrique.
- Environnement : Le pays a initié des projets ambitieux de conservation, tel que le « Couloir vert Kivu - Kinshasa », visant à promouvoir la durabilité environnementale.