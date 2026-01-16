Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
INTERNATIONAL

Forum Économique Mondial : La RDC déploie sa stratégie "Pays-Solutions" à Davos


Alwihda Info | Par - 19 Janvier 2026


DAVOS (Suisse) – Ce 19 janvier 2026, le Chef de l'État congolais a entamé sa participation au sommet annuel du WEF. Sous le thème « Un esprit de dialogue », Félix Tshisekedi porte la voix d'une nation prête à jouer un rôle de premier plan dans la transition mondiale.


Forum Économique Mondial : La RDC déploie sa stratégie "Pays-Solutions" à Davos



  Le Président de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Davos pour participer à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial, qui se déroule du 19 au 23 janvier 2026. Cette édition s’articule autour du thème central : « Un esprit de dialogue ».

 

Objectifs de la Participation

  La présence du Président Tshisekedi vise à positionner la RDC comme un « pays-solutions » face aux enjeux et défis majeurs du monde. La RDC se distingue particulièrement dans plusieurs secteurs clés :
  • Transition énergétique et technologique : En tant que l’un des plus grands fournisseurs de minerais critiques pour les technologies vertes et les batteries électriques, la RDC offre également un immense potentiel hydroélectrique.
  • Environnement : Le pays a initié des projets ambitieux de conservation, tel que le « Couloir vert Kivu - Kinshasa », visant à promouvoir la durabilité environnementale.


Opportunités Diplomatiques

  Exerçant son rôle d'État membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la RDC considère cette rencontre à Davos comme une fenêtre d’opportunité diplomatique. Cela permettra de défendre le multilatéralisme et de promouvoir les efforts en faveur d’une paix durable, tout en respectant les intérêts stratégiques de la RDC.

 

La participation du Président Tshisekedi à ce forum souligne les aspirations de la RDC à jouer un rôle central dans les discussions globales sur la transition énergétique, la technologie et la durabilité environnementale, tout en renforçant sa position sur la scène internationale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


