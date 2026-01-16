Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

France - USA : Emmanuel Macron défie les menaces et réaffirme la souveraineté européenne


Alwihda Info | Par - 18 Janvier 2026


Dans une déclaration solennelle publiée ce 17 janvier 2026, le président français Emmanuel Macron a adopté une posture de fermeté inédite face aux pressions géopolitiques et économiques. Entre le soutien indéfectible à l’Ukraine et l’engagement militaire au Groenland, Paris entend s'imposer comme le rempart des principes d'indépendance des Nations.


France - USA : Emmanuel Macron défie les menaces et réaffirme la souveraineté européenne



 

Le message est clair : la France ne cédera à aucune intimidation. Alors que les tensions internationales s'intensifient sur plusieurs fronts, le chef de l'État a profité de cette adresse pour fixer les lignes rouges de la diplomatie française en ce début d'année 2026.






Le Groenland : une nouvelle ligne de front pour la sécurité européenne

 

L'annonce la plus marquante concerne la participation française aux exercices militaires au Groenland, sous l'égide du Danemark. Cette décision intervient dans un climat de convoitises accrues pour l'Arctique.

  • Présence assumée : Emmanuel Macron justifie cet engagement par la nécessité de sécuriser les « confins de notre Europe ».

  • Refus des menaces : « Aucune intimidation ni menace ne saurait nous influencer », a-t-il martelé, visant implicitement les velléités de puissances tierces sur ce territoire souverain danois.




Ukraine : la « Coalition des Volontaires » maintenue

 

Fidèle à sa ligne de conduite depuis le début du conflit, la France réitère son appui total à Kiev.

  • Souveraineté : Pour Paris, la défense de l'Ukraine est le combat pour la Charte des Nations Unies.

  • Paix durable : La France mise sur une « coalition des volontaires » pour bâtir une sécurité collective robuste, indépendamment des fluctuations des politiques étrangères de ses alliés traditionnels.





Front économique : une riposte européenne coordonnée

 

Le volet économique du discours est tout aussi offensif. Face aux menaces de taxes douanières punitives, le Président français appelle à un bloc européen uni.

  • Inacceptabilité : Les menaces tarifaires sont jugées « inacceptables » et étrangères aux usages diplomatiques entre alliés.

  • Unité de l'UE : Macron promet une réponse « coordonnée » des Européens pour faire respecter leur souveraineté commerciale.

 

Vers un bras de fer diplomatique majeur

 

En s'exprimant ainsi, Emmanuel Macron prépare l'opinion et ses partenaires à un bras de fer historique. Les entretiens prévus avec les autres leaders européens dans les prochaines heures seront déterminants pour mesurer la capacité réelle de l'Union européenne à transformer ces paroles en actes de défense souveraine.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/01/2026

Sécurité aux frontières : Le Général Ismat Issakha Acheikh au cœur du verrou stratégique de Daha

Sécurité aux frontières : Le Général Ismat Issakha Acheikh au cœur du verrou stratégique de Daha

Diplomatie Juridique : N’Djamena devient la capitale de l’OHADA en février 2026 Diplomatie Juridique : N’Djamena devient la capitale de l’OHADA en février 2026 17/01/2026

Populaires

Tchad : Le ministère des Finances ordonne la fermeture des groupes WhatsApp à usage professionnel

17/01/2026

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

17/01/2026

Médias et Protection Sociale : Lancement du projet « Du Silence à l’Éveil » à Moundou

17/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 16/01/2026 - Temandang Gontran

Tchad : N’Djamena, quand la fortune devient aveugle certaines personnes perdent les valeurs sociales

Tchad : N’Djamena, quand la fortune devient aveugle certaines personnes perdent les valeurs sociales

Assignation à résidence annulée : Le préfet du Val D’Oise condamné Assignation à résidence annulée : Le préfet du Val D’Oise condamné 15/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter