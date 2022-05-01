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TCHAD

قطر تدعو المجلس العسكري التشادي إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل في أنجمينا


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 1 Mai 2022



قطر تدعو المجلس العسكري التشادي إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل في أنجمينا

تعلن دولة قطر ، باعتبارها وسيطا في مفاوضات السلام التشادية الجارية في الدوحة ، أن المفاوضات ، التي انطلقت في الدوحة في الثالث عشر من مارس الماضي ، تسير بخطى جيدة ، وتحرز تقدماً ملموساً .

وتدعو وزارة الخارجية في هذا السياق المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل ، المزمع عقده في العاصمة أنجمينا في العاشر من مايو الجاري .

وتوضح الوزارة ، أن الدعوة إلى التأجيل تأتي بناءً على المعطيات الجارية في مفاوضات الدوحة ، وذلك لمنح الأطراف المشاركة فيها المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق سلام تمهيدا لانعقاد الحوار الوطني الشامل في أنجمينا .

وتجدد وزارة الخارجية ، التأكيد على دعم دولة قطر الكامل لجهود تشاد في هذه العملية السياسية ، بما يحقق تطلعات شعبها للسلام والأمن والاستقرار ، كما تعرب عن تقديرها لالتزام المجلس العسكري والحكومة التشادية بمسار مفاوضات الدوحة للسلام في تشاد


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