قطر تدعو المجلس العسكري التشادي إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل في أنجمينا



تعلن دولة قطر ، باعتبارها وسيطا في مفاوضات السلام التشادية الجارية في الدوحة ، أن المفاوضات ، التي انطلقت في الدوحة في الثالث عشر من مارس الماضي ، تسير بخطى جيدة ، وتحرز تقدماً ملموساً .



وتدعو وزارة الخارجية في هذا السياق المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل ، المزمع عقده في العاصمة أنجمينا في العاشر من مايو الجاري .



وتوضح الوزارة ، أن الدعوة إلى التأجيل تأتي بناءً على المعطيات الجارية في مفاوضات الدوحة ، وذلك لمنح الأطراف المشاركة فيها المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق سلام تمهيدا لانعقاد الحوار الوطني الشامل في أنجمينا .



وتجدد وزارة الخارجية ، التأكيد على دعم دولة قطر الكامل لجهود تشاد في هذه العملية السياسية ، بما يحقق تطلعات شعبها للسلام والأمن والاستقرار ، كما تعرب عن تقديرها لالتزام المجلس العسكري والحكومة التشادية بمسار مفاوضات الدوحة للسلام في تشاد