كمكيل أدانغران يرأس إدارة الجمارك في تشاد



عين رئيس المجلس العسكري الانتقالي بمرسوم موظفًا مدنيًا على رأس المديرية العامة للجمارك والحقوق غير المباشرة السيد كمكيل أدانغران بينوا خلفًا لعبد الكريم محمد شرف الدين الذي تم تعيينه في 19 سبتمبر 2019 ، أما نائب المدير العام الجديد هو حسن سيني يوسفي خلفًا لجرامبت جاستن.



تخرج السيد كمكيل أدانغران بينوا من المدرسة الوطنية للإدارة في لومي ، عاصمة توغو ، وكان موظفًا حكوميًا في وزارة المالية ، ومدققًا في المفتشية العامة للمالية وليس غريباً عن خدمات الجمارك. ورسوم الإنتاج.



يأتي هذا التعديل في أعقاب اقتراح نقابات النشطاء الاقتصاديين والوكلاء الشحن إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتعيين على رأس إدارة الجمارك الرجل المناسب لحسن سير الخدمة ،وسيتعين على المدير الجديد مواصلة الإصلاحات في تعزيز القدرات الجمركية ومكافحة فقدان الدخل.



وللتذكير ، هدأت العاصفة الخلافات بين إدارة الجمارك والتجار ، الاثنين الماضي ، بعد تدخل رئيس المجلس العسكري الإنتقالي.