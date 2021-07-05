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لودريان يلتقي مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في باريس


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 5 Juillet 2021



لودريان يلتقي مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في باريس
استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، الجنرال محمد إدريس ديبي ، وزير والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، اليوم الاثنين ، في باريس.

وأفادت رئاسة تشاد أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ، جان إيف لودريان ، كان صديقًا عظيمًا لتشاد خاصة الراحل إدريس ديبي إتنو ، وخصص من أجل ذلن جلسة خاصة لمقابلة رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

واستغرقت الجلسة ساعة وكان رئيس الجمهورية الى جانبه وزير الخارجية شريف محمد زين ونائب مدير مكتبه عبد الكريم ادريس ديبي وسفير تشاد في فرنسا قد الله يونس حميدي.

أثار رئيس الدولة وزعيم الدبلوماسية الفرنسية القضايا الثنائية ، تحدثوا عن الحاجة إلى تقويتها وزيادة تنشيطها.


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