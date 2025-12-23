Alwihda Info
TCHAD

مؤسسة «ديو بيني» تنظم حفلًا تضامنيًا لفائدة الأطفال الضعفاء في أنجمينا


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 23 Décembre 2025



مؤسسة «ديو بيني» تنظم حفلًا تضامنيًا لفائدة الأطفال الضعفاء في أنجمينا

في إطار تعزيز قيم التضامن الاجتماعي ودعم الأطفال الضعفاء، نظّمت مؤسسة «ديو بيني» صباح يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 حفلًا تضامنيًا بمناسبة أعياد الميلاد لفائدة الأطفال والأسر الهشّة، وذلك بمركز دون بوسكو في العاصمة أنجمينا، بحضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

وترأست الحفل رئيسة اللجنة، السيدة غراس أبوقام، التي أكدت في كلمتها أن هذه المبادرة تعكس التزام المؤسسة بمساندة الأطفال المحتاجين وإدخال البهجة إلى قلوبهم، لا سيما في هذه المناسبة التي ترمز إلى المحبة والتكافل الاجتماعي.

من جانبه، عبّر إيباجام إيفاس عن إشادته بالجهود المبذولة، معتبرًا أن مثل هذه الأنشطة الإنسانية تُسهم في تعزيز روح التضامن المجتمعي وتمنح الأطفال الأمل في مستقبل أفضل.

وفي كلمتها، أوضحت السيدة بنديكت، ممثلة مؤسسة «ديو بيني»، أن هذا النشاط يندرج ضمن البرامج الاجتماعية التي تنفذها المؤسسة لفائدة الأطفال، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وتعزيز إحساسهم بالاهتمام والدعم المجتمعي.

بدورها، شددت السيدة ناديجيمبادجي سيفورا، ممثلة منظمة CIS، على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الشركاء، مؤكدة أن التنسيق بين المؤسسات والمنظمات يُعد ركيزة أساسية لحماية حقوق الأطفال والاستجابة لاحتياجاتهم.

كما ألقى السيد دجيمبالا أغريبا، ممثل وزارة العمل الاجتماعي، كلمة باسم الوزارة، أكد فيها دعم السلطات العمومية لمثل هذه المبادرات، مبرزًا أن حماية الطفولة تمثل أولوية وطنية تتطلب انخراط جميع الفاعلين.

واختُتمت الكلمات بمداخلة السيد سنوسي إدريس يرما، مدير حماية حقوق الطفل، الذي دعا إلى مواصلة العمل المشترك من أجل توفير بيئة آمنة تحترم حقوق الأطفال وتصون كرامتهم.

وشهد الحفل أجواءً احتفالية مميزة، تخللتها أنشطة ترفيهية وتوزيع وجبات وهدايا على الأطفال المستفيدين، في مبادرة إنسانية جسّدت معاني العطاء والتضامن الاجتماعي.


