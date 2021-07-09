مجموعة الساحل الخمس تناقش قضية استقرار المنطقة في قمة استثنائية

مجموعة الساحل الخمس تفتتح قمتها الاستثنائية عبر تقنية الفيديو بعد قليل سيشارك رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي ، ورؤساء دول مجموعة الساحل الخمس ويتبادل رؤساءالدول بما فيهم الفرنسي حول قضية"الاستقرار الإقليمي".
سيكون في جدل أعمال القمة التي تقودها فرنسا اختيار الأمين العام التنفيذي لمجموعة الساحل ، وكما يهدف تقييم الوضع الأمني في منطقة الساحل ، وسبل إعادة الاستقرار ، ودراسة ثغرات الانفلات الأمني.
وكما سيحدد المشاركة العسكرية لفرنسا في المنطقة.
سيكون في جدل أعمال القمة التي تقودها فرنسا اختيار الأمين العام التنفيذي لمجموعة الساحل ، وكما يهدف تقييم الوضع الأمني في منطقة الساحل ، وسبل إعادة الاستقرار ، ودراسة ثغرات الانفلات الأمني.
وكما سيحدد المشاركة العسكرية لفرنسا في المنطقة.