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TCHAD

مجموعة الساحل الخمس تناقش قضية استقرار المنطقة في قمة استثنائية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 9 Juillet 2021



مجموعة الساحل الخمس تناقش قضية استقرار المنطقة في قمة استثنائية
مجموعة الساحل الخمس تفتتح قمتها الاستثنائية عبر تقنية الفيديو بعد قليل سيشارك رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي ، ورؤساء دول مجموعة الساحل الخمس ويتبادل رؤساءالدول بما فيهم الفرنسي حول قضية"الاستقرار الإقليمي".

سيكون في جدل أعمال القمة التي تقودها فرنسا اختيار الأمين العام التنفيذي لمجموعة الساحل ، وكما يهدف تقييم الوضع الأمني ​​في منطقة الساحل ، وسبل إعادة الاستقرار ، ودراسة ثغرات الانفلات الأمني.

وكما سيحدد المشاركة العسكرية لفرنسا في المنطقة.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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