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مجموعة من اعضاء تحالف الأصالة يعلنون فصل مسار ونائبه من تحالف الأصالة.


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 19 Octobre 2021



مجموعة من اعضاء تحالف الأصالة يعلنون فصل مسار ونائبه من تحالف الأصالة.

أصدر مكتب تحالف الأصالة للمنظمات الشبابية والمدنية من اجل البناء بيانا صحفيا فصل فيه رئيس الأصالة السيد حسين مسار حسين ونائبه السيد الفاروق وذلك للأسباب التالية :

١- الدعوة لمظاهرات تنافي الأهداف الأساسية للتحالف والتي تتمثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل هذا الوطن.

٢- إقحام الكيان في منسقيات وهمية وتوظيفه لجلب مصالح شخصية للرئيس.

٣- استخدام توقعات مزورة للأعضاء بشكل متكرر.

٤- تجديد الثقة للرئيس دون الرجوع إلى النظام الأساسي للتحالف الذي من المفترض أن يأتي عبر جمعية عمومية.

٥- إعلان فصل عضوي المكتب التنفيذي للتحالف وهما : السيد أحمد علي يوسف الأمين العام والسيدة نجمة محمد طاهر أمينة القطاع النسائي دون أسباب واضحة ودون الرجوع إلى المكتب التنفيذي.

٦- التجاوز الصادر عن نائب الرئيس السيد الفاروق محمد صالح عبر إصدار بيان يحمل توقيعه باسم التحالف.

٧- استخدام الصفحة الرسمية للتحالف من خلال إطلاق دعوة للنزول إلى الشارع والتظاهر دون أسباب واقعية.

٨- التخبطات الخطيرة وعدم مبالة بمحاولات أعضاء المكتب التنفيذي لتدارك الوضع.

وللاشار فقد صدر بيانا مشتركا وقع عليه مجموعة أخرى من أعضاء التحالف جددوا الثقة للرئيس الحالي حسين مسار حسين.


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