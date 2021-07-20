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AFRIQUE

محاولة إغتيال بالسكين للرئيس المالي بعد صلاة العيد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 20 Juillet 2021


محاولة إغتيال بالسكين للرئيس المالي بعد صلاة العيد © Koulouba
محاولة إغتيال بالسكين للرئيس المالي بعد صلاة العيد © Koulouba

تعرض الرئيس المالي المؤقت العقيد آسيمي غويتا، صباح اليوم الثلاثاء، لمحاولة طعن بالسكين، فيما وصف بأنها «محاولة اغتيال».

وحسب المعطيات الأولية، فقد جرى الهجوم في المسجد الكبير بالعاصمة باماكو، حين كان الرئيس المؤقت يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقال شهود إن الهجوم وقع أثناء الاستعداد لذبح الأضحية، مؤكدة أن الرئيس المؤقت لم يصب بأي أذى وأنه نقل على الفور من المكان.

وتشير بعض المصادر إلى أن الهجوم على الرئيس نفذه «شابان» جرى توقيفهما، وأن شخصا واحدا أصيب بجراح طفيفة، يعتقد أنه من حرس الرئيس.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الرئيس نفسه أصيب في يده بإصابة طفيفة ، ويحكم غويتا مالي بصفته رئيسا مؤقتا منذ يونيو الماضي، ولكنه قاد العام الماضي انقلابا عسكريا جعله الرجل الأقوى في البلاد.

ولكن غويتا البالغ من العمر 37 عامًا، يواجه تحديات كبيرة في بلد يعاني انعدام الاستقرار السياسي والأمني، وأزمات اجتماعية واقتصادية خانقة.
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