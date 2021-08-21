محمد ديبي : "حسن نيتنا سوف يترجم إلى أفعال ملموسة"



تقدم السلطات التشادية شكلاً ملموسًا لرغبتها في فتح حوار وطني شامل للسياسيين والعسكريين من خلال تنصيب لجنة فنية خاصة مؤلفة من 29 عضوًا في 21 أغسطس ، برئاسة الرئيس السابق للدولة قوكوني وداي.



وقال رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي اليوم السبت أثناء تنصيب اللجنة الفنية "إن ممثلي إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى طاولة المفاوضات الصريحة والأخوية والمباشرة لطي صفحة العنف الذي لطالما حزن على عائلاتنا وأبطأ تطورنا".



تم تشكيل اللجنة الخاصة للرد على خصوصيات وصعوبات الحوار مع السياسيين سيما العسكريين وسيعمل بشكل وثيق مع اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل.



وبحسب محمد إدريس ديبي ، فإن "المحادثات مع السياسيين العسكريين يجب أن تخضع لمعايير موضوعية وواقعية وعقلانية ووطنية ، تتسم بالهيمنة المستمرة لروح التوافق" وفقا له يجب أن تؤدي عملية الحوار إلى نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.



طبقا لرئيس المجلس الانتقالي ، "ستُترجم حسن النية المجلس إلى إجراءات ملموسة سيتم اتخاذها من حيث العفو ، والإفراج عن أسرى الحرب ، وإعادة الممتلكات ، وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني وفقًا لجدول زمني محدد يتم تحديده".