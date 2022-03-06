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TCHAD

محمود كاساك يقود مسيرة سلمية لدعم الإنتقال


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 7 Mars 2022



محمود كاساك يقود مسيرة سلمية لدعم الإنتقال

تولى الرجل الأول في تحالف جمعيات المجتمع المدني من أجل المواطن ووزير الشباب محمود علي سعيد زمام المبادرة في 6 مارس في مسيرة سلمية لدعم الانتقال.

أشار في خطابه إلى أن المجلس العسكري الانتقالي يستحق دعم التشاديين في هذا الوقت المحوري في بلدنا ، وأضاف محمود علي سعيد : "نعم للمجلس العسكري الانتقالي لأن السلام مضمون.

وفقا له ، فقد أحبطت المجلس العسكري جميع التكهنات الفوضوية التي تنبأ بعض التشاديين واصفا إياهم بالمتشائمين.

وبرر لدعم المجلس العسكري لأن اعضاء هذا المجلس مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل وحدة أراضيهم مضيفاً هم على استعداد للموت حتى يتمكن التشاديون الآخرون من العيش بسلام".

وأبرم خطابه مشيدا جهود الدول الشريكة لتشاد موضحاً بان السلام الذي نتطلع إليه اليوم هو جهد مشترك مع شركائنا في مقدمتهم فرنسا نعم نقول شكرا لفرنسا هذا البلد الشقيق والصديق ".


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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