



منذ عدة أشهر، تسببت الشائعات حول احتمال وجود مرتزقة في إفريقيا من شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في تدفق الكثير من الحبر. علق على الموضوع كل من المراقبون والصحفيون وعلماء السياسة والمواطنون، خاصة في مالي وبوركينا فاسو. كان ذلك بلا شك أحد أكثر الموضوعات معالجة في الأيام الماضية.







غالبًا ما كان خبر وصول المرتزقة الروس إلى منطقة الساحل مصحوبًا بشعور "سئم" من الشركاء التقليديين عند بعض المعلقين. قد يكون اللجوء إلى روسيا وسيلة للبعض "للتحرر" من دعم الشركاء الأخرى الأكثر تقليدية مثل فرنسا. على عكس بعض البلدان الأفريقية الأخرى، ترى تشاد الأشياء بشكل مختلف تمامًا: لا يمكن أن تكون روسيا بديلاً أفضل.







في الواقع، إذا نظرنا إلى سمعة مجموعة فاغنر، نفهم موقف تشاد تجاه هذه الشركة العسكرية الخاصة. يرأس هذا الأخير الأوليغارشية الروسية يفغيني بريغوجين، وهو صديق مقرب لفلاديمير بوتين عمل في دونباس، وسوريا، وليبيا، والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وغيرها.



في جمهورية أفريقيا الوسطى، طالما اتُّهمت الشركة العسكرية الخاصة بالنهب والاغتصاب. فنفهم حذر تشاد، التي تشارك حدودها مع جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وليبيا، وهي ثلاث دول يتواجد فيها مرتزقة روس، تجاه هذا الجيش غير النظامي.



وبحسب مقال نُشر على موقع "لوبينيون - الرأي" في 30 أبريل / نيسان، استفاد مقاتلو جبهة التناوب والوفاق في تشاد المنتشرين في شمال كانم، من مساعدة المرتزقة الذين التقوا بهم في ليبيا. أكد هذا الخبر رئيس الدبلوماسية التشادية، شريف محمد زين، الذي أعلن أن “هناك مرتزقة روس متواجدين في ليبيا وفي جمهورية إفريقيا الوسطى. لدينا أسباب للقلق من وجود هؤلاء المرتزقة لأن المهاجمين الذين هاجموا تشاد في أبريل وتسببوا في وفاة الرئيس السابق (إدريس ديبي) تلقوا تدريبات الشركة العسكرية الخاصة وإشرافها ”.







لذلك يشير كل شيء إلى أن جبهة التناوب والوفاق في تشاد تحاول الحصول على دعم في هذه المنطقة من مجتمع "التبو". بالإضافة إلى ذلك، في 14 سبتمبر، ورد أن وفدًا من الجيولوجيين وخبراء التعدين الروس سافر إلى "تيبستي" وتفاوض مع "التبو" للحصول على حق تعدين اليورانيوم مقابل الحصول على أسلحة.







مدركة الخطر قد تمثله الشركة العسكرية الخاصة والعواقب على السكان، لا تبدو تشاد، على عكس البلدان الأخرى في المنطقة، مستعد للوقوع في الفخ.

