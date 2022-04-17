مسار : بوبا وعد اللوبي الفرنسي بإغلاق المعهد العالي للتقنيات الصحية بجامعة فيصل



أثار المستشار السابق برئاسة الجمهورية دكتور حسين مسار حسين قضية كلية الطب بجامعة الملك فيصل بتشاد في مقابلة حصرية مع موقع الوحدة انفو ، إجابة على السؤال هو ملف الكلية المذكورة ، أكد مسار بأن الملف تم إغلاقه رسميا بتواطؤ مع مسؤولي الجامعة وبضغط من اللوبيات الفرنكوفونية التي تحارب اللغة العربية.



قال مسار : بوجود مثل هذا الرئيس لجامعة الملك فيصل لا تتمكن من افتتاح كلية الطب ، لأن ليس لديه إرادة وضعيف الشخصية ، لقد ذكينا عند المشير حتى تم تعيينه رئيساً للأسف خيب آمال الناطقون بالعربية وانضم إلى اللوبي الفرنسي الذي يحارب اللغة العربية والآن ينفذ مخططاتهم.



واضاف مسار : وقد وعد اللوبي الفرنسي بإغلاق المعهد العالي للتقنيات الصحية بجامعة الملك فيصل بتشاد ، عندما اقترحنا مشروع كلية الطب كان من أبرز الذين يحاربنه.



ودعا مسار إلى ضرورة استبدال دكتور حسن بوبا جمعة بأشخاص وطنيون يحبون وطنهم ولغتهم ، وفقا له الرئيس الحالي لجامعة الملك فيصل مجرد أداة من أدوات اللوبيات الفرنكوفونية البغيضة.