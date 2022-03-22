مسرا : نحذر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي من بعض المستشارين الذين قادوا ديبي إلى الهلاك



علق زعيم حزب المحولون د. سيكسه بإسهاب على الوضع الراهن ، بدءا بتقييم إجراءات المرحلة الانتقالية وانعكاسات الحروب الأوروبية على البلاد ، وأشار مسرا في حديثه إلى انعدام الثقة بالمجلس العسكري الانتقالي وحكومته ، محذرا رئيس المجلس من تبني سياسة ديبي الأب التي وصفها بالقاتلة.



وذكر سكسيه مسرا ، جملة من الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي من خلال اعتماد نظام ديبي الأب ، بحسب قوله ، بدأ رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتعيين أقاربه في مناصب عليا في البلاد ، وحاصر نفسه مع مستشاري الرئيس ديبي ، وحذر رئيس المجلس العسكري من اتباع هذا النهج الخطير ، موضحاً أن هؤلاء المستشارين أنفسهم قادوا ديبي إلى سقوطه.



حسب مسرا هذه التصرفات تثير الشبهات ، الأمر الذي يدفع التشاديين لسحب الثقة التي أولوها للمجلس العسكري في بداية مهامهم النبيلة ، مؤكدا هذه الشكوك تتزايد باستمرار ، لأن المجلس العسكري لم يبادر في معالجة إخفاقاته مشيراً إلى أن هذه الخطوات تقلب تشاد إلى دولة غير قابلة للحكم على حد تعبيره.



يرى سكسيه مسرا أن أسلوب المحسوبيات والعنصرية في التعيينات تتجدد بينما المجلس العسكري يتغنى بإنجاح هذه المرحلة الحرجة ، مضيفاً بأن الإنتقال الحالي فرصة غير قابلة للتكرار ، وألمح إلى أن رئيس المجلس العسكري يحيط نفسه بأقربائه البيولوجية والسياسية يوحي لنا بأن هناك شيئ ما غير سار يخطط له.



وساق حديثه مؤكداً أن الجيل الجديد يختلف تماماً عن أجيال التسعينات التي تمكن نظام ديبى خداعه ، وأضاف هذا الجيل لا يرهبه السلاح ولا يهابه التهديدات ، وشدد على استدراك الأخطاء والسعي في إقناع الشعب التشادي بالحقيقة.



كما أدلى برؤيته في إضراب القضاء ، وتجميد الأنشطة الصحفية في الأيام الماضية ، ويرى مسرا أن هذه الخلافات في الكماليات لا تبشر بالخير ، كيف نثق بهؤلاء الذين فشلوا في إقناع القطاعات الفرعية للدولة ونتأمل النجاح في الحوار الوطني المقبل الذي يجمع القوى السياسية والمدنية الحية.