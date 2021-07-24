مسيرة جديدة لمنصة وكت تما في 29 يوليو



رفعت منسقية أنشطة المواطنين عبر منصة وكت تما طلبا جديدا إلى وزارة الأمن العام لتنظيم مسيرة سلمية الخميس 29 يوليو في انجمينا وفي الولايات لإدانة الانتهاكات لحقوق الإنسان واستيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة.



وفقا للطلب المقدم إلى الوزارة المعنية ان المنصة حددت محاورها الخاصة التي تكون ساحة الأمة نقطة الالتقاء ، بدءً من فست إفريقيا ودوار آدم شيري ، ذلك خروجا من التقييدات التي فرضتها الحكومة الانتقالية.



وان المنصة تترقب ردة فعل الوزارة من أجل الانطلاقة ، ونشير بأن السلطات الأمنية سمحت للمنصة عقد مسيرها الأولى (16 يوليو) مع تحديد محاور عكس التي تريدها الأمر الذي أدى إلى إلغاء المسيرة.