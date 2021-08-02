مسيرة سلمية جديدة مرتقبة في 07 أغسطس



أصدرت منسقية أنشطة المواطنين (منصة واكت تاما) ، بيانًا صحفيًا اتهمت فيه الشرطة بتعويق مسيرة 29 يوليو ، كما أغلقت جميع الشوارع لمنع الخروج.



وأكدت منصة واكت تاما أن الشرطة كان لها دور فعال في منع الناس من مسيرة 29 يوليو ، حيث نزلت سيارات الشرطة بشكل لافت إلى الشوارع ، مما أثار قلق السكان للمشاركة في المسيرة ، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص استقلوا حافلات عادية للوصول إلى المسيرة (الموقع المحدد) بينما منعتهم الشرطة من العبور.



أعلنت المنصة عن تجمع جديد وضخم آخر سيعقد في 07 أغسطس 2021.



ونشير إلى أن منصة واكت تاما نظمت مسيرة سلمية مناهضة لنظام المجلس العسكري الانتقالي يوم 29 يوليو تحت إشراف أمني مشدد.