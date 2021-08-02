Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

مسيرة سلمية جديدة مرتقبة في 07 أغسطس


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 2 Août 2021



Marche de Wakit Tamma le 29 juillet 2021 à N’Djamena. Crédits : Ali Moussa/Alwihda Info
Marche de Wakit Tamma le 29 juillet 2021 à N’Djamena. Crédits : Ali Moussa/Alwihda Info

أصدرت منسقية أنشطة المواطنين (منصة واكت تاما) ، بيانًا صحفيًا اتهمت فيه الشرطة بتعويق مسيرة 29 يوليو ، كما أغلقت جميع الشوارع لمنع الخروج.

وأكدت منصة واكت تاما أن الشرطة كان لها دور فعال في منع الناس من مسيرة 29 يوليو ، حيث نزلت سيارات الشرطة بشكل لافت إلى الشوارع ، مما أثار قلق السكان للمشاركة في المسيرة ، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص استقلوا حافلات عادية للوصول إلى المسيرة (الموقع المحدد) بينما منعتهم الشرطة من العبور.

أعلنت المنصة عن تجمع جديد وضخم آخر سيعقد في 07 أغسطس 2021.

ونشير إلى أن منصة واكت تاما نظمت مسيرة سلمية مناهضة لنظام المجلس العسكري الانتقالي يوم 29 يوليو تحت إشراف أمني مشدد.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/08/2021

Tchad : 6 ans d'existence pour le club Kung-fu am et un film d'action pour l'occasion

Tchad : 6 ans d'existence pour le club Kung-fu am et un film d'action pour l'occasion

Tchad : les jeunes partagent leurs expériences entrepreneuriales au "Café Amdaradir" d'Abéché Tchad : les jeunes partagent leurs expériences entrepreneuriales au "Café Amdaradir" d'Abéché 01/08/2021

Populaires

Tchad : avis de disparition du jeune Abdelkerim Abakar Mahamat à N'Djamena

01/08/2021

N'Djamena : 17% d'agents communaux en poste lors d'un contrôle, le maire met en garde

01/08/2021

Tchad : L'UE alloue près de 230 millions FCFA d'aide aux victimes d’inondations

01/08/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/07/2021 -

Dr Kede Onana : « jeunesse, femme et culture de la paix en Afrique : quels enjeux ? »

Dr Kede Onana : « jeunesse, femme et culture de la paix en Afrique : quels enjeux ? »

Tchad : "sans vérité, justice et réconciliation, le dialogue ne servira à rien" (Hissein Abbas Koty) Tchad : "sans vérité, justice et réconciliation, le dialogue ne servira à rien" (Hissein Abbas Koty) 25/07/2021 -

ANALYSE - 14/07/2021 - Abba Issa

Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ?

Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ?

انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا 06/07/2021 - Brahim Issa

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter