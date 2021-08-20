Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

مسيرة سلمية مرتقبة ومسارا يحث على الحشد للمسيرة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 20 Août 2021



مسيرة سلمية مرتقبة ومسارا يحث على الحشد للمسيرة

أعلنت منصة واكت تاما عبر منسقية أنشطة المواطنين عن مسيرة سلمية مرتقبة ليوم غد ورئيس حزب "المحولون" حث على الحشد والتعبئة عبر بث مباشر على فيسبوك.

دعت منسقية أنشطة المواطنين واكت تاما إلى مسيرة يوم السبت 21 أغسطس في انجمينا ضد المجلس العسكري الانتقالي والحكومة الانتقالية والمساندين ، بحسب ما أورده ماكس لولنغار منسق المنصة الذي تحدث الخميس خلال مؤتمر صحفي.

وألمح ماكس لونغار إلى الغرض من المسيرة التي تتجسد في المطالبة بالوقف الفوري لعملية الانتقال بأكملها.

أشارت منصة واكت تاما إلى ضرورة مراجعة فورية لميثاق الانتقال من أجل تقديم العديد من المخاوف. ويدعو إلى إشراك التشاديين بشكل أفضل في جميع الهيئات المشاركة في التحضير للعملية الانتقالية وإدارتها ومراقبتها.

وفي سياق متصل أكد سكسي مسارا إن الشعب يسير للمطالبة بالعدالة والاندماج والمساواة ، وحث مسارا الجميع ليس فقط على مسيرة سلمية بل على فحص الضمير الفردي والجماعي من أجل المساهمة في إنجاح هذا النضال.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/08/2021

Tchad : au Guera, un diagnostic communautaire pour réduire la malnutrition infantile

Tchad : au Guera, un diagnostic communautaire pour réduire la malnutrition infantile

Tchad : sensibilisation sur la culture de la paix et l'engagement civique au Ouaddaï Tchad : sensibilisation sur la culture de la paix et l'engagement civique au Ouaddaï 19/08/2021

Populaires

Tchad : nomination d'inspecteurs au ministère des Affaires foncières

19/08/2021

Tchad : Succes Masra appelle à la mobilisation pour la marche de Wakit Tamma

20/08/2021

Tchad : le premier ministre réagit aux critiques sur la composition du CODNI

20/08/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 18/08/2021 - Ambassade de Chine au Tchad

Traçage de l'origine du COVID-19 : la position de l'Ambassade de Chine au Tchad sur l'intervention du renseignement américain

Traçage de l'origine du COVID-19 : la position de l'Ambassade de Chine au Tchad sur l'intervention du renseignement américain

​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ ​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ 05/08/2021 - Moussa Nahar

ANALYSE - 14/08/2021 - Steve Djénonkar

Tchad : la manie du stupide et dangereux divertissement

Tchad : la manie du stupide et dangereux divertissement

Tchad : l'exil comme nouveau mode de lutte Tchad : l'exil comme nouveau mode de lutte 13/08/2021 - Steve Djénonkar

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter