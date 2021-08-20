مسيرة سلمية مرتقبة ومسارا يحث على الحشد للمسيرة



أعلنت منصة واكت تاما عبر منسقية أنشطة المواطنين عن مسيرة سلمية مرتقبة ليوم غد ورئيس حزب "المحولون" حث على الحشد والتعبئة عبر بث مباشر على فيسبوك.



دعت منسقية أنشطة المواطنين واكت تاما إلى مسيرة يوم السبت 21 أغسطس في انجمينا ضد المجلس العسكري الانتقالي والحكومة الانتقالية والمساندين ، بحسب ما أورده ماكس لولنغار منسق المنصة الذي تحدث الخميس خلال مؤتمر صحفي.



وألمح ماكس لونغار إلى الغرض من المسيرة التي تتجسد في المطالبة بالوقف الفوري لعملية الانتقال بأكملها.



أشارت منصة واكت تاما إلى ضرورة مراجعة فورية لميثاق الانتقال من أجل تقديم العديد من المخاوف. ويدعو إلى إشراك التشاديين بشكل أفضل في جميع الهيئات المشاركة في التحضير للعملية الانتقالية وإدارتها ومراقبتها.



وفي سياق متصل أكد سكسي مسارا إن الشعب يسير للمطالبة بالعدالة والاندماج والمساواة ، وحث مسارا الجميع ليس فقط على مسيرة سلمية بل على فحص الضمير الفردي والجماعي من أجل المساهمة في إنجاح هذا النضال.