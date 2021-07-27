Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

مسيرة سلمية نسائية لدعم المجلس العسكري الانتقالي وقائده الفريق محمد إدريس ديبي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 27 Juillet 2021



مسيرة سلمية نسائية لدعم المجلس العسكري الانتقالي وقائده الفريق محمد إدريس ديبي

نظمت الأحزاب السياسية وجمعيات المدنية والتجمعات الاقتصادية (النسائية) مسيرة سلمية دعما للمجلس العسكري الانتقالي وقائده الفريق محمد إدريس ديبي إتنو بقيادة مناضلات أوف الحركة الوطنية للإنقاذ ، جرت المسيرة ما بين دار المرأة إلى قصر 15 يناير بحضور وزيرة المرأة وحماية الطفولة السيدة أمينة بريسيل لونغو ممثلة لرئيس الوزراء الانتقالي ، في نهايةط المسيرة قُدم كلمةً للجنة المنظمة مصحوبة بتوصيات النساء إلى المجلس العسكري الإنتقالي ، وأكدت المتحدثة باسم المناضلات السيدة مريم جيمي أن النساء يثقن برئيس المجلس العسكري لقيادة تشاد نحو الأهداف التي حددها ميثاق الانتقال.

ذكرت اللجنة المنظمة للمسيرة دوافع دعم المجلس العسكري الانتقالي التي تتمثل في أخذ الإجراءات السليمة من أجل السلام وضمان استقرار البلاد ، انفتاح المجلس العسكري الانتقالي وإعطاء الأولوية للحوار ، وتعزيز الحريات الأساسية ، وكما سعى المجلس العسكري في تسهيل حياة التشاديين مثل دفع المنظمة للرواتب ورفع الضرائب عن السلعة الغذائية والطبية إلخ ، بناء على هذه الأسباب ، المناضلات في الأحزاب السياسية المختلفة والناشطات في جمعيات المجتمع المدني والفاعلات الاقتصاديات تدعمن كامل الدعم للمجلس العسكري الإنتقالي.

وكما قدمت اللجنة المنظمة للمسيرة عدة مطالب وتوصيات إلى المجلس العسكري الانتقالي أهمها : تفعيل عملية التشاور بين الفاعلين الاقتصاديين واللجان المكلفة بالضرائب ، وكما اقترحت بوضع لجنة مخصصة متابعة مرسوم رفع الضرائب عن بعض المنتوجات، وحثت المجلس العسكري على دعم الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية ، قدم عدة توصيات ، لا سيما تنظيم حوار وطني شامل ، وانتخابات حرة وشفافة ، ومراعاة حصة المرأة في المجلس الوطني الانتقالي ، ورصد أوضاع المرأة في جداول الأعمال لحوار الوطني.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/07/2021

Tchad : l'ARCEP démantèle des kiosques Orange/MTN et planifie un blocage de signaux

Tchad : l'ARCEP démantèle des kiosques Orange/MTN et planifie un blocage de signaux

Tchad : l'engagement citoyen de la jeunesse au centre d'un débat à Abéché Tchad : l'engagement citoyen de la jeunesse au centre d'un débat à Abéché 26/07/2021

Populaires

N'Djamena : une femme frappée avec la crosse d'un pistolet dans une​ auberge

26/07/2021

Tchad : le directeur du marché central de N'Djamena est suspendu

26/07/2021

Tchad : l'ARCEP démantèle des kiosques Orange/MTN et planifie un blocage de signaux

26/07/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/07/2021 -

Dr Kede Onana : « jeunesse, femme et culture de la paix en Afrique : quels enjeux ? »

Dr Kede Onana : « jeunesse, femme et culture de la paix en Afrique : quels enjeux ? »

Tchad : "sans vérité, justice et réconciliation, le dialogue ne servira à rien" (Hissein Abbas Koty) Tchad : "sans vérité, justice et réconciliation, le dialogue ne servira à rien" (Hissein Abbas Koty) 25/07/2021 -

ANALYSE - 14/07/2021 - Abba Issa

Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ?

Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ?

انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا 06/07/2021 - Brahim Issa

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter